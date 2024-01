Piante: ecco quali sono, secondo tradizioni popolari, quelle che portano sfortuna | La Storia a volte è davvero ingiusta

Sono tantissime le famiglie italiane che hanno il pollice verde e sono solite avere in casa tantissime piante e tantissimi fiori.

Purtroppo, però, molto spesso non lo sanno, ma ci sono delle piante che si farebbe bene a salutare. Anzi, bisognerebbe proprio dire loro addio dato che si tratta di piante porta sfortuna. Sì, avete capito proprio benissimo. Alcune specie non dovrebbero stare in casa a causa della loro aura di negatività che si sono costruite nel corso dei secoli.

Eppure, ce ne sono a migliaia nelle abitazioni e, molto spesso, sono proprio oggetto di regalo. Parliamoci chiaro. A chi non è mai capitato di dover pensare ad un regalo per una casa nuova, ma anche per una promessa di matrimonio o una inaugurazione di un negozio. E la scelta va sempre lì, ad una pianta, verde o da fiori non fa alcuna differenza.

E non importa quale sia il suo significato. La cosa importante è che sia lì, a portata di mano, all’interno del proprio fiorista di fiducia. La si acquista e la si porta in dono a quelli che potremmo definire “poveri malcapitati“. Ma vediamo, allora, quali sono queste piante da cui bisognerebbe stare alla larga. Sono da evitare come la peste!

Piante in casa? Attenzione a queste: sono micidiali!

Le tradizioni popolari vengono tramandate di padre in figlio e, molto spesso, oralmente. Ed anche in questo caso, la saggezza del popolo viene fuori per aiutare tutti i cittadini che sono, oggi come oggi, proiettati soltanto verso il futuro. Iniziamo subito ad elencare quali sono queste piante e, ovviamente, le motivazioni per cui evitarle.

Partiamo, innanzitutto, dalla Sansevieria, una pianta grassa con tanta energia negativa che sprigiona nella casa in cui viene posizionata! Tra le altre, poi, troviamo anche il Geranio! Sì, avete capito benissimo, proprio lei, quella pianta così bella, così colorata. Purtroppo attrae la sfortuna così come il cactus. Quest’ultima, poi, la sfortuna ce l’ha insita all’interno delle spine. Ma non è finita qui!

Non si può non menzionare una pianta che è, da sempre, associata agli scatti di nervosismo e, finanche, all’ansia. Parliamo della Spina di Cristo. C’é da dire, però, che, in questo caso, c’é anche chi la ritiene una grande protettrice della famiglia. A patto, però, che venga messa vicino alla finestra. Se, poi, avete degli obiettivi da raggiungere, evitate l’ortensia.

Fallimento e solitudine sono le conseguenze del suo acquisto! Poi non dite che non vi avevamo avvisato! Infine, ecco l’ultima delle piante che volevamo porre alla vostra attenzione. La sua presenza può offrire sia energia negativa che positiva. La si potrà tenere in casa, ma bisogna metterla in un posto in cui non si trascorre tantissimo tempo. Parliamo del pothos.