Armadio Smart di LG: vestiti sempre profumati, stirati e senza umidità | Perfetto nel tuo outfit di ogni giorno

Ed eccoci qui a parlare di LG, o meglio, di LG Electronics, la società sudcoreana attiva nel settore dell’elettronica, fondata nel 1958.

Questa società produce, come ben sapete, numerosissimi dispositivi elettronici, ma ha abbandonato definitivamente la produzione di smartphone. Lo ha fatto nel 2021. Si dedica, quindi, adesso, alla produzione di smart TV, elettrodomestici, impianti audio. Inoltre, c’è un prodotto che, poi, è il vero protagonista del nostro racconto. Parliamo dell’armadio smart di sua produzione che è qualcosa di veramente rivoluzionario

Tenerlo in casa sarà di grande aiuto e consentirà di avere capi perfettamente pulito, stirati, igienizzati e profumati. Insomma, gli indumenti custoditi al suo interno, saranno pronti per essere indossati. Inoltre, non troverete alcuna traccia di umidità, benché minima. Il nuovo modello, poi, è davvero sensazionale. E lo è soprattutto per quanto riguarda il problema dell’umidità.

Non solo all’interno dell’armadio stesso, ma anche di tutta la stanza in cui questo si trova. In più, dovete sapere che, da solo, combatte anche la polvere. Certo, non è prerogativa della nuova versione di questo fantastico armadio. Anche quelle precedenti avevano come nemico la polvere. Ma i movimenti al suo interno era limitati. Ora, invece, grazie ad un sistema innovativo, c’è molto di più.

Ecco perché abbiamo deciso di parlarvene in questo articolo. È un prodotto da attenzionare, molto utile in casa ed anche molto comodo. Possiamo dire che, una volta.conoscouto, tutti se ne innamorano in maniera viscerale e fanno di tutto per accaparrarselo. Vediamo, allora, quali sono le sue caratteristiche principali e, soprattutto, quali sono le sue funzioni. Ci focalizzeremo su tutte, con un occhio particolare a quelle nuove!

LG Styler: ecco l’armadio intelligente dell’azienda sudcoreana.

Si, è un armadio intelligente, un dispositivo smart. In pratica, rientra tra quei dispositivi altamente tecnologici e super efficienti che consentono agli utenti di avere vita facile nello svolgimento delle mansioni quotidiane all’interno delle loro abitazioni. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, questo armadio fa da deumidificatore. E lo fa anche all’interno della stanza. Pensate che ha un serbatoio di ben 10 litri al suo interno.

E per svolgere questa sua nuova mansione, non ha bisogno di restare aperto. Al.suo.interno, poi, c’è uno stiratore a vapore. Potrete prendere l’indumento da indossare, appenderlo all’anta di questo armadio e stirarlo senza dover fare uso di ferri da stiro ed assi. In più, grazie al Dual TrueSteam avrete anche una piena e completa igienizzazione del capo in questione.

Vi abbiamo parlato anche della guerra contro la polvere. Il nuovo modello ha un sistema nuovissimo per eliminare anche i più piccoli granelli di polvere dagli indumenti. Il Moving Hanger, già presente nelle versioni precedenti, ha subito una evoluzione. Si chiama Dynamic Moving Hanger ed oltre a muovere da destra a sinistra e vice era i capi, ruota anche. Il costo? Ancora non si conosce, ma si pensa che salti fuori al CES 2024 in Texas. Quindi c’è da aspettare ancora pochissimo tempo!