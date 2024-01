Google: se traccia ogni tua singola attività risolvi così, basta solo un minuto| Problema subito eliminato

Diciamoci la verità, il problema legato a quella che è la tutela della privacy è molto, ma molto sentito dagli utenti di tutto il mondo.

Ci si sente sempre spiati. E ciò avviene sia nel mondo reale che nel mondo virtuale. Ormai, con l’avvento degli smartphone e delle tantissime applicazioni presenti al loro interno, gli utenti hanno paura che qualcuno li spii ogni minuto, ogni ora, ogni giorno della loro vita. Un esempio molto semplice e veloce è Google.

Sì, perché sa tutto di tutti. Traccia ogni attività degli utenti. Conosce, come ben sapete, tutti i siti web che gli utenti frequentano. E ciò, grazie a quella che è la cronologia di navigazione. In pratica, grazie alle ricerche che ognuno fa, il colosso tech di Mountain View, viene a conoscenza di tutti gli interessi di ogni singolo individuo.

Ebbene sì, avete capito benissimo. In questo modo, visionerete, ad esempio, le pubblicità, tutte strettamente legate ai vostri interessi. Non vi è mai capitato di ricercare un prodotto o una luogo in cui vorreste passare le vacanze estive e, poco dopo, essere letteralmente bersagliati da pubblicità che li riguardavano? E c’erano anche numerose offerte, vero?

Beh, è il potere di Google. Dovete sapere, però, che c’é una possibilità fantastica che vi consentirà di tenere lontano tutto questo. E possiamo dirvi che non è affatto difficile mettere in atto ciò, né, tantomeno, occorre tempo e fatica. Basta un solo minuto del vostro prezioso tempo ed il gioco è fatto. Scopriamo, insieme, cosa fare!

Addio al tracciamento delle vostre attività: ecco come complicare, di molto, la vita a Google!

E no, se state pensando che basti cancellare la cronologia delle vostre ricerche, vi state sbagliando ed anche di grosso. Sì, perché non c’é più soltanto il suo motore di ricerca. Bensì, esistono tantissimi servizi, tutti connessi tra di loro, che offrono, su un piatto d’argento, a Google tutte quelle che sono le vostre attività giornaliere.

Quando andate a cancellare la cronologia sul dispositivo utilizzato, lo fate solo in locale. Ma dovete sapere che viene salvata all’interno del vostro account. Tutti conoscete come eliminare in locale la cronologia delle ricerche su Chrome. Noi, invece, vogliamo parlarvi di uno strumento che vi consentirà di cancellare definitivamente tutto.

Innanzitutto, aprite Chrome e collegatevi sul sito MyAccount di Google. Qui dovrete cliccare su Dati e privacy. Scrollate fino ad arrivare alla sezione Le mie attività e, poi, a Impostazioni Cronologia. Ed è qui che troverete tutte le vostre attività divise per applicazioni e servizi ed è qui che, cliccando su Elimina, avverrà la magia. Tutta la cronologia verrà eliminate e voi potrete dormire sonni tranquilli.