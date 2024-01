Bancomat, il 2024 apre in modo orribile: ora dovrai pagare una mazzata assurda allo sportello se ritiri contante | Ecco quanto aumentano i costi

Di Bancomat e di problemi legati ad essi ed ai prelievi di denaro ne abbiamo parlato abbondantemente nel corso dello scorso anno.

Come ben sapete, sono in fase di dismissioni numerosissime filiali bancari e sportelli bancomat. E la situazione è tragica da Nord a Sud nel nostro Paese. In soli undici anni si è dovuto far fronte alla chiusure della metà di questi presidi bancari territoriali. Nell’ultimo periodo, poi, le chiusure indiscriminate sono aumentate in maniera esponenziale.

Ed i disagi sono stati avvertiti e non poco sulla loro pelle dai cittadini italiani. In particolar modo, i cittadini che sono poco avvezzi al progresso tecnologico e ricusano quelli che sono i servizi digitali offerti dai vari Istituti di Credito, sono stati costretti a vere e proprie migrazioni per poter trovare ancora una filiali o un ATM ancora aperti ed in funzione.

Certo, possiamo dire che a queste chiusure corrisponde l’apertura di veri e propri hub bancari in cui sono state fatte convergere le altre filiali chiuse. Ma, purtroppo, in alcuni casi, è difficile raggiungerli. Sì, perché sono lontani dal Comune di residenza. I più penalizzati, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, sono tutti gli anziani.

Ed ora, c’é una notizia davvero assurda per tutti loro. Prelevare al Bancomat, infatti, non sarà più gratuito, bensì, per farlo bisognerà pagare una commissione che sarà altissima. Insomma, il 2024 non si apre nel migliore dei modi. Vediamo, allora, cosa sta accadendo e, soprattutto, a quanto ammonta questa ulteriore batosta economica per i cittadini.

Prelevare contante costerà un botto da quest’anno: ulteriori disagi per i cittadini.

Ebbene sì, i disagi aumenteranno. E questa volta non solo per le ulteriori chiusure di filiali e di ATM, bensì, per l’immissione di nuovi costi sul prelievo di denaro contante agli sportelli. E’ vero, ci si sta ritrovando in una situazione davvero drammatica. Non solo bisognerà fare più chilometri per trovare uno sportello bancario aperto, ma si dovrà anche pagare.

Beh, a dirla tutta, questo già capitava prima. Non sempre, infatti, gli utenti riuscivano a trovare ATM dello stesso circuito della propria Banca e, quindi, erano costretti a pagare commissioni anche altissime. Ma, adesso, cambierà totalmente tutto. E, ad una buona notizia, ne corrisponde una altamente negativa per tutti.

La buona notizia è che, a partire da quest’anno, tutti i cittadini potranno prelevare denaro contante all’interno dei negozi fisici presenti sul territorio come tabaccai, edicole, supermercati. Purtroppo, però, c’é poco da gioire. Sì, perché, per poter prelevare denaro contante al loro interno, i cittadini saranno costretti a pagare commissioni elevatissime!