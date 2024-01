Lego per GTA6: il risultato è spettacolare tant’è che si pensa ad una versione solo mattoncini | Giudica con i tuoi occhi – [VIDEO]

C’è un nuovo video che ricostruisce passo dopo passo, il trailer per GTA6 utilizzando un medium alquanto inconsueto… I mattoncini Lego. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa divertente satira.

Chi non conosce Grand Theft Auto? Si tratta di una delle saghe più famose (e vendute) della storia, un’autentica pietra miliare. Racing, sparatutto, giochi interattivi, una trama avvincente, una sandbox con la quale divertirsi per anni; Rockstar ha davvero di tutto nella sua IP dalle uova d’oro, nel suo titolo più blasonato e in assoluto conosciuto per la felicità dei più giovani e la disperazione dei genitori. E accanto a ciò i Lego: non solo un giocattolo, ma un mezzo col quale esprimere la propria espressività, col quale comunicare nuove forme d’arte, col quale costruire non solo oggetti, quanto relazioni. I Lego sono, è ormai appurato, una forma d’arte; e pertanto vederli applicati quale satira di un videogioco non deve sorprendere, dimostra solo l’estrema duttilità di questo strumento che lo, ripetiamo, non è solo ‘mattoncini’.

Ma che cos’è lo stop motion? Chiamato anche passo uno (ad esempio per opere come Nightmare Before Christmas e Star Wars) è una tecnica che prevede scattare singole fotografie e metterle poi assieme, ricreando così l’impressione del movimento. I modellini vengono pertanto mossi di pochi millimetri alla volta, scattando una fotografia a ogni passaggio.

Si può allora comprendere come i film fatti con lo stop motion, solitamente cartoni per i bambini, richiedano interi anni di lavoro. Una scena, per quanto semplice, può richiedere intere giornate di paziente lavoro; e basta un singolo errore per vanificare ogni sforzo.

Tutti i segreti dietro il trailer Lego di Grand Theft Auto

Nel caso in questione il trailer ha richiesto 3086 movimenti, garantendo pertanto un video a 30 FPS con 87 secondi di durata. Come sottolineato da molteplici testate videoludiche, il livello di dettaglio è estremamente alto, anzi insano. Ogni singolo elemento del trailer originale è stato riproposto senza errori, senza trascurare i più insignificanti elementi della scena.

Il trailer di Shrimpy sta già divenendo virale; ed era inevitabile. Siamo infatti oltre le 220mila visualizzazioni. La maggior parte dei commentatori sottolinea in particolare quanto sia ‘fluido’, quanto sia ‘naturale’.

Il trailer invece di GTA6 ha presto spopolato, racimolando 163 milioni. Si tratta di uno dei più alti numeri di views della storia del medium, secondo solo ai 98 milioni di GTA5. Chissà se ciò si rifletterà nelle vendite.