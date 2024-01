Fortuna in casa: secondo questa classifica se possiedi una di queste piante sei un gran favorito | Ecco le più “potenti”

Negli scorsi giorni, abbiamo parlato di tutte quelle piante che si farebbe meglio ad evitare di tenere in casa e, quindi, anche di regalare.

E si può dire che non siano affatto poche. Ora, però, vogliamo darvi alcuni consigli su quali siano le piante da poter tenere in casa. In realtà, si tratta di piante che sarebbe opportuno avere tra le mura domestiche perché portatrici di fortuna. Ebbene sì, che crediate o meno nella “fortuna”, fareste meglio a leggere tutto fino in fondo. Il “non è vero, ma ci credo“, va sempre di moda.

Partendo da quelle che sono portatrici di sventura, possiamo dire che le piante che hanno influenza positiva non sono affatto poche. E queste vi renderanno delle persone super fortunate. A volte, specie in condizioni economiche e sociali come quelle che si stanno vivendo nell’ultimo periodo, appigliarsi a qualcosa di non razionale, può essere di grande aiuto.

Ecco perché abbiamo voluto prepararvi una lista di quelle che sono le piante più fortunate, le piante maggiormente portatrici di energia positiva all’interno dei vostri ambienti domestici. Ovviamente, potrete decidere se acquistarne o meno una per voi o per regalarla a qualche persona cara che sapete averne bisogno. Pronti a scoprirle insieme a noi?

Piante in casa: ecco quelle che fanno aumentare a dismisura la fortuna.

E vogliamo iniziare subito ad elencarvele e a spiegarvi le motivazioni della loro fama di benefattrici. La prima di cui vogliamo parlarvi è l’agrifoglio. Si tratta di un arbusto sempreverde che in inverno si colora di rosso grazie alle sue bacche. Ovvio che questa pianta debba essere riposta in un giardino o su un terrazzo. Attenzione, però, al troppo freddo. Per i Celti era una pianta sacra.

Questa veniva utilizzata per fabbricare le porte delle case ed era ritenuta una protezione dai malefici. Anche per i Cristiani è una pianta dalla forte simbologia dato che si ritiene nata dopo che un piccolo pastore, giunto alla capanna di Gesù, avesse portato in dono dell’alloro. Gesù bambino lo toccò e questo diventò verde brillante e con le bacche rosse.

Altra pianta è il pungitopo. Anch’esso è un arbusto con foglie verdi e bacche rosse. Porta gioia e prosperità a quanti lo accolgono nelle proprie case. Altra pianta benaugurante è il vischio con le sue foglie verdi e le bacche bianche. È la pianta degli innamorati, dell’amore in generale e della felicità. Poi, c’è l’aloe vera che, oltre ad avere proprietà mediche, è considerata anche un portafortuna.

Inoltre, tiene a bada il malocchio! E che dire del tronchetto della felicità? Beh, lo dice già il suo nome! Porta serenità, successo ed è in grado di mantenere salubre l’aria nelle abitazioni. Ancora, poi, c’è l’orchidea. È simbolo di successo, di relazioni positive ed anche portatrice di fertilità! Se, poi, anelate alla stabilità economica, vi consigliamo di prendervi cura della pianta dei soldi cinese!