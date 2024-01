ROG Phone 8, è tutto vero: finalmente vedono luce le prime immagini di questa console-phone attesissima | Gamers increduli

Scopriamo insieme il nuovo smartphone da gaming della Asus.

Solitamente i giocatori si dividono in clan, in schieramenti netti e contrapposti, l’uno contro l’altro nemici: l’élite si identifica con chi gioca con computer da gaming, la massa preferisce la Play Station, la fazione femminile la Wii, le famiglie l’xBox. Si tratta, va da sé, di banalità, di stereotipi: dopotutto non manca chi possiede più console, più computer e gioca su più piattaforme. E vi è poi il mercato del gaming portatile: Nintendo, ad esempio. n questo settore in realtà sta crescendo da tempo e con numeri da capogiro l’ambito del gaming da smartphone, solitamente disprezzato. L’ampiezza del display, la potenza dei cellulari, la sofisticazione dei giochi stanno consentendo di creare un mercato molto fiorente.

C’è dunque ancora spazio di crescita nel settore degli smartphone per i videogiochi? Contrariamente al generale sentire, Asus ritiene proprio di sì: verrà infatti lanciato tra pochi giorni, il 9 gennaio, la serie ROG Phone 8. Sembra essere, ad uno primo sguardo, uno smartphone ‘da gioco’ profondamente diverso da quelli presenti sul mercato, con un design ricercatissimo coniugato con prestazioni degne di un laptop da gaming.

Il primo elemento che colpisce è proprio l’aspetto; se volessimo definirlo in inglese lo definiremmo ‘slick‘, molto slanciato. I render mostrano un cellulare non solo utile, ma bello da vedere.

Guardando le singole componenti ritroviamo un display molto piatto, senza cornici; fotocamera nel foro centrale da 32 megapixel, pulsanti di accensione e volume inseriti sul lato destro. Vi è anche una seconda porta USB-c a sinistra. Vi è infine il jack per le cuffie.

Tutte le caratteristiche tecniche del formidabile ROG Phone 8 Pro

Guardando invece all’hardware, alla potenza di fuoco del nuovo smartphone, ROG Phone 8 Pro disporrà di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da ben 24 GB di Ram. Si tratta di più di quanto dispongano molti portatili odierni. Il display sarà invece un AMOLED FHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165Hz.

Roba tosta, insomma. E si prosegue con una batteria da 5500mAh, con ricarica rapida a 65W. La chicca finale? Sembra che il telefono sarà anche protetto dall’acqua, onde usarlo nei contesti più spericolati immaginabili.

Infine, sotto il profilo del software, Asus ha promesso aggiornamenti costanti e duraturi, con l’assistenza sempre disponibile. Sarà tutto da verificare, va da sé; ogni cellulare cerca sempre di presentarsi come il top della categoria, il meglio del meglio. Tuttavia spesso i prodotti di gaming, oltre ad essere super prezzati, risultano fragili e tutt’altro che utili sul lungo periodo. Vi sono ad esempio forti problemi per l’areazione e in generale il funzionamento dei computer da gaming portatili, tanto per citare un esempio famoso. Sarà diverso per questo smartphne per ‘veri’ gamer? E’ tutto da verificare.