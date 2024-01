Xiaomi SU7: ora basta con accessori e smartphone, si passa alla conquista di Tesla | La sua prima auto elettrica è un bolide assurdo

Dopo mesi e mesi passati a leggere e ad ascoltare le indiscrezioni lanciate da alcuni leakers, è il momento di conoscerla sul serio.

Ebbene sì, Xiaomi fa sul serio ed ha presentato la sua prima auto elettrica in ben due versione. Dopo gli smartphone e i gadget, ecco arrivare qualcosa di inimmaginabile che è pronta a sfidare uno dei giganti dei questo mercato. Ovviamente, parliamo di Tesla, l’azienda americana con sede in Texas, fondata, tra gli altri, da Elon Musk che è anche il suo amministratore delegato.

Ormai, è tutto pronto. L’azienda cinese l’ha presentata pochissime ore fa a Pechino. E ciò che salta subito agli occhi è il suo design favoloso ed elegante. Alla presentazione è stato dato ampio spazio a quella che è la sua potenza. Ma dovete sapere che ciò che ha fatto sentire tutti al settimo cielo durante l’evento è la sua autonomia. Pensate che, con una ricarica, si possono percorrere ben 800 km.

Nessun veicolo del genere può. Si, perché la sua diretta concorrente, la Tesla si ferma a circa 634 km di autonomia. Parliamo della Tesla Model S. Certo, parliamo di una ricarica veloce e, per molti, l’auto elettrica dell’azienda americana permette di passare molto meno tempo ad una stazione di ricarica rispetto al tempo del viaggio. Ma quest’ultima auto, appena presentata, batte tutti i record appena raggiunti

È qualcosa di davvero indescrivibile. Per questo motivo, abbiamo sentito il bisogno di raccontarvi tutte le sue caratteristiche principali in vista di quello che sarà il suo lancio, a breve, sui mercati. Vogliamo rendervi partecipi di un traguardo inimmaginabile dell’azienda cinese che, fino ad ora, era conosciuta per i suoi smartphone da paura. Pronti a scoprire la nuova auto insieme a noi?

SU7: super potente con un’autonomia assurda, design da paura e sistema operativo proprio.

E partiamo subito da quest’ultimo. Si chiama Surge OS ed è il sistema operativo proprietario che verrà implementato all’interno della nuova vettura elettrica. Avrà CPU Qualcomm Snapdragon 8295. L’autovettura sarà realizzata insieme a Baic che collaborerà con Xiaomi alla realizzazione di questo progetto davvero fantasmagorico. Pensate che l’azienda cinese ha investito ben 10 miliardi in questo progetto e ci hanno lavorato oltre 3 mila ingegneri.

Sono due le versioni presentate: la SU7 e la SU7 Max. La prima può raggiungere la velocità di 210 chilometri orari, con una autonomia di 668 km. La seconda, invece, ha un’autonomia che va oltre gli 800 km e raggiunge una velocità di 265 chilometri all’ora. Il design, poi, è da paura. Raggiunge quasi i 5 metri di lunghezza e ci sono chiari riferimenti alle Porsche ed alle Tesla.

Per quanto riguarda le colorazioni, poi, troviamo quelle tradizionali, ma anche una che le contraddistingue. Parliamo dell’Aqua Blue. Oltre, poi, al display centrale, ce ne sarà uno da 7” lato guida. Inoltre, i possessori di entrambe le varianti di SU7, potranno godere delle info più importanti sul parabrezza. Infine, non possiamo citare Xiaomi Pilota, l’intelligenza Artificiale che consentirà di riconoscere segnali stradali e topografia al momento. Insomma, è un’auto super tecnologica assolutamente da non perdere!