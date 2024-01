Tetris, dopo quasi 40 anni messo KO: l’unico che è riuscito a vedere la fine del “muro” è stato lui | Ecco cosa c’è oltre

Nell’occasione dei quarant’anni dalla nascita dello ‘storico’ tetris, un giovanissimo giocatore ha concluso l’ultimo livello. Scopriamo cosa succede dopo, quando il gioco è stato vinto.

Chi non ha mai giocato a Tetris? L’iconico videogame, nato nell’Unione Sovietica e poi trasmigrato negli Stati Uniti, è stato in questi ultimi giorni completato per la prima volta. Un’occasione fortuita, considerando come Tetris festeggi proprio nel 2024 quarant’anni di attività. Finora solo l’IA era riuscita nell’arduo compito.

Il campione, di nome Willis Gibson, è giunto al livello 157, considerato la ‘vittoria’, perchè al di là di questo il software non riesce a gestire ulteriori livelli. Si tratta di un tredicenne cittadino statunitense, proveniente dall’Oklahoma.

“Congratulazioni per aver raggiunto questo risultato straordinario, un’impresa che sfida tutti i limiti preconcetti di questo gioco leggendario” ha commentato il ceo di tetris Maya Rogers, soggiungendo che era un “risultato monumentale“.

Noto online col nome d’arte di Blue Scuti, Willis Gibson è parso egli stesso sorpreso di aver concluso il gioco. Giunto infatti al fatidico livello inizia a respirare affannoso, mormora ‘Oh mio Dio‘ più e più volte, massaggiandosi le tempie. Sembra davvero sul punto di svenire. In conclusione esclama: ‘Non riesco a sentire le mie dita‘.

Tetris e l’inedito finale: pochissimi lo vedono

Ma c’è un lato oscuro, un elemento più cupo della vicenda: Willis ha infatti iniziato a giocare da due anni dopo aver visto alcuni video tutorial su Youtube e ha dedicato la vittoria al padre Adam. Questi infatti è morto a dicembre.

Cosa succede quando si termina Tetris? Il software, molto banalmente, smette di funzione, lo schermo rimane immobile. La maggior parte delle persone non riesce a superare il livello 29; questi era, fino a pochi decenni or sono, considerato il livello massimo raggiungibile. Tuttavia l’ultima generazione ha scoperto nuovi modi di utilizzare la manopola della consolle; una tecnica con la quale si utilizzano tutte le dita della mano, garantendo una velocità di risposta estremamente rapida.

Tetris venne inventato da un ingegnere sovietico nel 1984; veniva giocato con un Ė-60 collegato a uno schermo monocromatico e alfanumerico. Successivamente, nel 1985, ne venne creata una popolarissima versione per MS-DOS su computer IBM PC con tanto di punteggi e grafica odierna. Poteva essere portato in giro tramite floppy disk. Successivamente il gioco si diffuse a macchia d’olio in tutti paesi della Cortina di Ferro, prima di passare alla gran Bretagna e agli Stati Uniti, dove conobbe una travagliata vicenda commerciale.