Nothing Phone (2): ora basta aspettare le conferme ufficiali sono bollenti | Sarà lui il vero protagonista del 2024

Il Nothing Phone (2) è arrivato sul mercato, disponibile in prevendita, lo scorso 17 luglio, per poi essere disponibile alla vendita 4 giorni dopo.

Era il 21 luglio dello scorso anno quando gli utenti hanno potuto iniziare ad acquistarlo, segnatamente sul sito ufficiale e su Amazon. Il costo è di 629 euro. È un device importante, diverso dagli altri, sia nelle prestazioni che nel design. Ora, però, c’è una notizia che sta facendo rallegrare un po’ tutti, dagli addetti ai lavori agli utenti che ne sono venuti a conoscenza in questi ultimissimi giorni.

Si, avete capito benissimo. Dopo alcune settimane di indiscrezioni sui Nothing Phone (2a), ecco arrivare le prime conferme per questo nuovissimo dispositivo. Si ci sarà questo dispositivo ed arriverà prima del Phone (3). Per quest’ultimo e, ovviamente, per conferme su di esso, sulle sue caratteristiche e sulla sua data di lancio, bisognerà attendere il prossimo mese di febbraio.

Gli ultimissimi nodi verranno sciolto a Barcellona, durante l’MWC 2024 del prossimo 27 febbraio. È questa la data fatidica per chi sta cercando di ottenere maggiori informazioni sulla terza generazione di questi smartphone che hanno rivoluzionato il mercato ed hanno offerto una validissima alternativa ai dispositivi già presenti al suo interno. Ora, però, bisogna capire ciò che sta arrivando. Si, perché ci sono già delle conferme circa le caratteristiche, il prezzo e la data di lancio.

Nothing Phone (2a): a breve la sua presentazione ufficiale al mondo.

Beh, diciamo che la parola “mondo” è un tantino esagerata, visto che, con ogni probabilità, sarà un device che arriverà soltanto sul mercato europeo e, quindi, di conseguenza, anche nel nostro paese. Ed i dettagli che sono venuti fuori pochi giorni fa, sono da paura. Possiamo dire che fanno ben sperare un po’ tutti. Si va dalle fotocamere al.design, passa di per i suoi costi ed i tagli di memoria che saranno disponibili.

Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, vi diciamo subito che si tratterà del.orimo smartphone di fascia media dell’azienda. Avrà due fotocamere posteriori. Saranno posizionate in orizzontale anziché in verticale ed i sensori saranno entrambi, sia quello Wide che quello Ultra Wide, da 50 MP. La selfiecamera, invece, avrà un sensore da 32 MP.

Passiamo, ora, a quello che sarà lo schermo. Ne avremo uno AMOLED da 6,7”. Verrà, poi, implementato, un chip MediaTek Dimensity 7200. Ci sarà una batteria da 4920 mAh. I colori, come per i device che già tutti conoscono, saranno sempre il bianco ed il nero. Infine, ecco le ultime informazioni, anch’esse succulente, appena arrivate da un noto e, soprattutto, affidabile leakers.

Parliamo di ciò che sta circolando circa i tagli di memoria che caratterizzeranno i nuovi smartphone. Saranno ben due. La prima con 8GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Mentre la seconda avrà queste caratteristiche: 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Svelato anche il prezzo: per la prima variante sarà inferiore ai 400 euro. Per quanto riguarda, infine, la sua data di lancio, è molto probabile che venga presentato a Barcellona alla MWC il prossimo 27 febbraio.