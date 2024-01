Italiani i più infedeli? Ecco una statistica di quanto costa avere un’amante o comunque mantenere una vita extraconiugale | Cifre inimmaginabili

Si, esiste una statistica, in Italia, che ha tenuto conto delle spese effettuate da ciascun cittadino che ha intrapreso una vita extra coniugale.

E dovete sapere che è anche curata nei minimi dettagli. Non si parla, infatti, soltanto delle cifre annuali che ciascun compagno o compagna infedeli spendono per tenere in piedi la propria seconda vita. Ebbene sì, questa ricerca tiene conto anche delle tipologie di regali che si acquistano per i propri amanti. E ciò che ne è venuto fuori è davvero sbalorditivo.

Pensate che c’è una classifica delle città italiane in cui si spende di più per i propri compagni extra. E noi Ve la riporteremo per filo e per segno ed aggiungeremo, ovviamente, quelle che sono le cifre spese da ogni singolo cittadino fedifrago. In più, vi sveleremo quelli che sono gli oggetti ed i dispositivi maggiormente acquistati come regalo ai propri amanti.

Ed è qui che non crederete ai vostri occhi. Si, perché nella lista, compaiono oggetti inimmaginabili. Ovviamente, il periodo delle festività natalizie è quello in cui c’è maggiore corsa agli acquisti di regali, ma gli amanti non disdegnano scambiarseli neanche durante il resto dell’anno. Pronti a scoprire quanto sono disposti a spendere gli italiani in queste situazioni?

Cifre inimmaginabili spese dagli italiani infedeli: tradire costa un botto.

Ebbene sì, tradire costa davvero un botto. E chi vive questo tipo di situazione, lo sa benissimo. In vetta alla classifica della città in cui i cittadini spendono di più, c’è Milano con ben 3600 euro pro capite. Al secondo posto, poi, troviamo Napoli con i suoi 3200 euro. Terzo gradino del podio, invece, per Roma, la capitale italiana. In questa città si spende circa 3200 euro.

Fuori dal podio, poi, troviamo Palermo con 2800 euro, Modena con 2750 euro, Perugia con 2700 euro e Firenze con 2685 euro. Insomma, gli italiani sono disposti a pagare queste cifre esorbitanti pur di avere una relazione extra coniugale, senza dover rinunciare alla propria famiglia. In pratica, si può dire che siamo un popolo di traditori.

Ma quali sono i regali che vanno per la maggiore? Beh, tenetevi forte perché ne vedrete delle belle. Partiamo da quelli che vengono acquistati dagli uomini. Tra questi svetta la lingerie erotica. Ma non mancano regali ancora più spinti come i Sex Toys. Abbiamo vibratori, Geisha Balls, Kegel Balls. Per questi ultimi due oggetti, lasciamo spazio alla vostra immaginazione ed alla vostra curiosità.

Le donne, invece, si rivelano essere molto, ma molto più sobrie degli uomini. Si, perché i loro regali sono quelli più tradizionali. Tra questi, troviamo, innanzitutto, i dispositivi elettronici. Non mancano la biancheria intima ed i Sex Toys, ma propendono di più per profumi ed accessori in genere. Insomma, da questa statistica viene fuori che gli italiani, ben 6 su 10 tra quelli intervista in forma anonima, sono traditori abituali, ma spendono anche una fortuna per i propri amanti!