Usa le AI come un Pro: ecco una selezione delle migliori e gratuite per generare testi, video ed immagini | Concorrenza devastata

Ormai, oggigiorno, l’Intelligenza Artificiale ha invaso, in maniera prepotente le giornate di tutti gli utenti in tutto il mondo.

Ed il tutto è iniziato con ChatGPT. Certo, potreste dire che già gli assistenti virtuali come Siti o Alexa o Ehy Google lo sono. Ma non si può negare che è stato il chatbot di OpenAi ad avvicinare, ad incuriosire la maggior parte degli utenti. E da novembre del 2022 sono stati tantissimi coloro i quali hanno utilizzato i suoi servigi.

Ovviamente, non sono mancati, e non poteva non essere così, vari problemi legati soprattutto a quella che è la tutela della privacy. Nel nostro paese, ad esempio, ad aprile dello scorso anno, il Garante della Privacy ne ha vietato l’utilizzo, salvo, poi, dopo pochissimo tempo, tornare sui suoi passi, rendendo felici tutti coloro i quali lo utilizzavano.

Dovete sapere, però, che ChatGPT non è l’unico. Ebbene sì, ce ne sono davvero tantissimi da poter utilizzare e, soprattutto, sono totalmente gratuiti. Per questo motivo, abbiamo stilato una lista, una mini guida a quelle che sono le Intelligenze Artificiali di cui usufruire come se foste dei veri r propri professionisti. Genererete immagini e testi da fare invidia a tutti. Pronti a scoprirle?

Ecco cosa scegliere per utilizzare al meglio l’Intelligenza Artificiale!

Ovviamente, non potevamo non partire dal chatbot di Open Ai: ChatGPT. Fino a pochissimo tempo fa, ad esempio, per utilizzare i suoi servigi, c’era bisogno di collegarsi al sito tramite browser. Ora, però, esiste l’applicazione, sia per device iOS che per dispositivi Android. Per utilizzarlo, però, c’é bisogno di creare un account,

Certo, c’é la versione a pagamento, ChatGPT 4, ma c’é anche quella totalmente gratuita, ovvero ChatGPT 3.5. Questa da la possibilità anche di utilizzare la voce per comunicare con il chatbot. Certo, la versione a pagamento offre maggiori servizi, ma, possiamo dire che di quella gratuita ci si può accontentare.

Ma non è finita qui. Sì, perché la concorrenza, oggigiorno, è davvero spietata. Pensiamo, ad esempio, ad un’altra applicazione anch’essa per tutte le tipologie di device: Pi. Il suo utilizzo è molto, ma molto semplice ed anche in questo caso c’é bisogno di creare un account. VI aiuterà nella scrittura di testi, di mail, nella trascrizione di discorsi. Altra App degna di nota è Perplexity.

Si tratta di un motore di ricerca che offre risposte a tutte le vostre domande. Potrete chiedergli qualcosa utilizzando anche la vostra voce, ma lei vi risponderà sempre e solo in maniera scritta. Infine, ecco a voi Copilot. Con essa, potrete usufruire, in maniera totalmente gratuita, dei servigi di ChatGPT 4 che, invece, è a pagamento. Ma se volete provarle tutte, c’é Poe. Sì, grazie a quest’ultima avrete tutto a portata di mano!