Tinder: l’anno 2023 è stato pieno di passione ed eros | Ecco quello che nessuno ti dice della sua vita amorosa

Beh, il nuovo anno è iniziato e, di solito, è questo il periodo in cui si tirano le somme di quello andato e di ciò che è successo durante.

Proprio.oer questo motivo, vogliamo farlo per Tinder, quello che è un vero e proprio social network per incontri tra single. O meglio, così dovrebbero essere, ma, molto spesso, viene utilizzato anche da utenti già impegnati in cerca di qualche scappatella. È arrivato nel 2012, precisamente nel mese di settembre di quell’anno. Ha compiuto, praticamente, già undici anni.

C’è un sito web, ma esistono, come ben sapete, anche le applicazioni mobile sia per dispositivi iOS che per smartphone Android. Insomma, tutti possono utilizzare i suoi servigi ed andare alla ricerca di quella che è la loro anima gemella. Certo, nel tempo non sono mancate le.polemiche nei suoi confronti. Sono molti, infatti , quelli che sostenevano e sostengono tuttora che favorisca incontri occasionali.

Inoltre, per tanti, si pone il problema della oggettificazione sessuale. E, poi, come non parlare delle tesi che sostengono che si dia ampio spazio alla superficialità. E queste due ultime tesi, sono strettamente collegate. Si, perché è superficiale considerare un altro individuo solo come un oggetto per appagare il proprio desiderio di sesso.

Nonostante, però, tutte queste polemiche, possiamo dire che Tinder resta ancora ben saldamente, dopo dodici anni, in testa alla classifica delle applicazioni di rating più utilizzate in tutto il mondo. E, tornando al discorso di apertura, si può dire che il 2023 sia stato davvero un anno bollente. Vediamo, allora, quali sono state le maggiori tendenze degli utenti. Pronti a scoprire ciò che nessuno vi dice?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere: Tinder si mette a nudo, niente più segreti.

Ebbene sì, perché questa nostra guida a ciò che è successo nel 2023 su Tinder, prende le mosse proprio da quanto rivelato dall’azienda stessa. State molto attenti, perché ci si perderà tra inglesismi e parole totalmente nuove. Iniziamo subito. Innanzitutto, parliamo del N.A.T.O. o Not Attached To the Outcome. In pratica, sono molti gli utenti che non impostano che tipo di relazione stanno cercando.

Volendo tradurre ciò in maniera letterale, si può dire che la loro presenza su Tinder non sia legata al risultato. In pratica, qualsiasi relazione va bene. E, poi, ci sono quelli che non sanno ancora cosa vogliono. Inoltre, sono frequenti coloro che credono di essere in un racconto e puntano sulla trama delle conversazioni e degli incontri. Andando avanti, troviamo Delulu. Qui si ritrovano un collegamento con TikTok. È si questa piattaforma che è nata tale parola e va ad indicare chi ha fantasie che si rivelano irrealizzabili. Molto spesso ne rimangono delusissimi.

C’è, poi, chi si reca a più appuntamenti (stack dating), chi, invece, esce contemporaneamente con più utenti (Multi dating) e chi, poi, si organizza tramite Alphabet dating. In questo caso, danno ad ogni appuntamento una lettera dell’alfabeto ed organizzano attività le cui iniziali sono proprio quella determinata lettera dell’alfabeto. E dovete sapere che il periodo che va dal primo gennaio al 14 febbraio è quello in cui si registrano le maggiori interazioni tra gli utenti.