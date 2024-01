Mr. Meta sta creando uno stato dove regnare sovrano: ecco l’isola di Zuckerberg con tanto di bunker e…. | Una vera follia

La notizia che è giunta in questi ultimissimi giorni e che riguarda Mark Zuckerberg, il numero uno di Meta, ha davvero dell’incredibile.

In realtà, le notizie che sono giunte sino a noi, non sarebbero mai dovute essere fatte trapelare. Si, perché c’è un accordo di totale segretezza per questo. Ed invece, in barba agli accordi sottoscritti, ecco che, ora, si sa ciò che sta pensando di metter su il magnate americano. In una delle isole Hawaii, sta nascendo il suo impero con un bunker enorme.

Si, avete capito benissimo. Mark Zuckerberg sta facendo costruire un luogo totalmente nuovo in cui rifugiarsi. Fino ad ora, però, nessuno ne era a conoscenza se non gli abitanti del luogo. Eppure è dal 2018 che il numero uno di Meta ha iniziato ad acquistare terreni sull’isola e a costruire palazzi, case e, finanche, un bunker privato davvero enorme.

Il complesso sarà completamente autonomo e sarà in grado di avere l’acqua necessaria alla sopravvivenza di chi andrà a popolarlo. Inoltre, sarà in grado di produrre l’energia necessaria al suo funzionamento. Insomma, sarà completamente autonomo ed indipendente. Una sorta si stato nello stato che non dovrà chiedere aiuto a nessuno per la propria sussistenza.

Gli investimenti sono stati enormi tra cifre sborsate per l’acquisizione dei terreni e laute donazioni elargite alle autorità del luogo attraverso associazioni ed enti da loro rappresentati. Insomma, possiamo dire che siamo al termine del.percorso che porterà alla fondazione di questo nuovo luogo. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e quale è l’isola interessata.

270 milioni di dollari per costruire un complesso difeso ed autonomo a Kauai.

Ovviamente, non sono mancate le polemiche per questo atto di Zuckerberg. Quest’ultimo è stato accusato di voler depredare le terre alla popolazione nativa e di voler accaparrarsi i favori delle autorità locali, attraverso le donazioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza. In più, sono molto quelli che sostengono che sia solo un modo per avere un bunker in cui nascondersi in caso di calamità naturali o eventi bellici e pandemici.

Certo, non mancano neanche coloro che sono a favore di questo complesso. Per questi, andrà a risolvere i problemi economici della popolazione locale. Ma in cosa consiste questo nuovo complesso che sta nascendo? Beh, innanzitutto, ci saranno ben due palazzine, collegate tra loro da un corridoio sottoterra. Quest’ultimo, poi, le collegherà ad un bunker enorme di circa 509 metri quadrati. Al suo interno c’è spazio per la sala macchine ed anche per viverci in maniera autosufficiente.

In più, ci saranno ben undici case su altrettanti alberi. Queste saranno collegate tra loro da pinti fatti di corda. In questo modo, chi ci abiterà non dovrà mai scendere dagli alberi per spostarsi da una casa all’altra. A completare il quadro, poi, dovete sapere che ci saranno palestre, piscine, campi da tennis. Insomma, sarà un complesso vero e proprio, totalmente autonomo, con vie di fuga ed anche molto, ma molto sicuro.