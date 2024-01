Tifoni e uragani, ora sono i nostri bersagli preferiti: scoperto come utilizzarne la potenza per avere una fonte d’energia pulita ed enorme | Meglio del nucleare

Un nuovo progetto cinese mira a sfruttare l’energia dei cicloni. Ma non è come pensiamo.

Dall’ascesa dell’uomo come specie pensante, siamo sempre rimasti affascinati dai grandi, immensi, spettacoli naturali: eruzioni vulcaniche, tempeste, piogge di meteoriti, cicloni, tifoni, uragani, tempeste di fulmini, terremoti e così via. Dal semplice tuono al terremoto più devastante; l’uomo è naturalmente affascinato dalla inesauribile forza della natura. Ma cosa succederebbe se fossimo in grado di incanalare, di ‘sfruttare’ la forza dei flagelli naturali. Ce lo si chiede con riferimento alle grandi trombe d’aria.

La Mingyang Smart Energy, il ‘colosso’ cinese delle turbine eoliche, ha svelato al pubblico la sua turbina più grande in assoluto e, a detta degli specialisti, la turbina più grande del mondo. Ne siamo tutti… fan, verrebbe da scrivere. Tecnicamente nota come MySE 18.X-20WW, è un vero mostro tanto di dimensioni, quanto di potenza.

In precedenza la Mingyang Smart Energy produceva turbine per piattaforme da 14-16 MW, ironicamente conosciute proprio per il design arioso, leggero, eppure ultra resistente. La turbina può essere manutenuta in funzione anche quando il vento supera i limiti per i quali altre turbine, molto più piccole e ‘normali’, cessano di funzionare pena la rottura degli ingranaggi.

La nuova turbina pertanto può essere potenzialmente installata anche in zone dove soffiano venti particolarmente forti, particolarmente impetuosi; zone, insomma, a rischio tifone. Può una turbina funzionare (funzionare meglio?) anche in presenza di cicloni o tempeste? E’ la scommessa che i cinesi sembrano voler vincere.

La mega turbina cinese svelata, ecco tutti i dettagli

Alleghiamo di seguito le specifiche tecniche; la MySE 18.X-20MW funziona infatti con una tecnologia anti tifone capace di resistere ai tifoni che vanno a 56,1-61,2 m/s, cioè afferenti alla categoria 17. Si tratta della categoria di tifone più alta in assoluto.

La potenza invece si aggira da 18,X a 20 MW. Il diametro del rotore è di 260-92 metri, equivalente a circa nove campi di calcio affiancanti. Dimensioni invero titaniche.

Ogni turbina, secondo il colosso cinese, uno ‘specialista’ della produzione di turbine eoliche, può produrre 80 milioni all’anno di kWh. Non si tratta di fantasie, ma di dati reali; la turbina infatti è stata testata nel Guangdong in oriente, dove ha prodotto abbondante energia elettrica In particolare ha fornito energia a quasi 100mial famiglie, con un taglio drastico di 66mila tonnellate di emissioni annuali di CO2. Un dato che smentisce lo stereotipo razzista secondo cui la Cina è una nazione che inquina senza controllo e senza interesse per l’ambiente, locale ed internazionale.