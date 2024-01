Amazon Prime Video scatenato: parte il catalogo 2024 con uno tsunami di film direttamente dal cinema | Batterlo ora è impossibile

Per fortuna, Prime Video, il servizio che offre contenuti on demand del colosso e-commerce Amazon non è solo aumenti in questo periodo

Ed oseremmo dire: ” Menomale!“. Sarà un inizio 2024 davvero stellare per questa piattaforma streaming ed anche per tutti i suoi utenti. Certo, non si può non menzionare quella che è la notizia che ha fatto imbestialire tutti e che riguarda l’inserimento della pubblicità all’interno, presumibilmente, del piano di abbonamento attuale. Ciò vorrà dire soltanto una cosa.

Ovvero, Amazon aggiungerà un nuovo piano di abbonamento più costosi per consentire a tutti gli utenti di eliminare la pubblicità. Dal canto suo, però, l’azienda ha precisato che ci saranno meno inserimenti pubblicitari rispetto a quelli che, di solito, ci sono all’interno delle altre piattaforme conosciute. Ma questo è un altro discorso. Noi siamo qui per scoprire il suo 2024.

O meglio, vogliamo avere contezza di quelli che sarà l’inizio del nuovo anno di questa piattaforma che offre già tantissimi contenuti on demand. E c’è da dire che sarà un inizio anno con i fuochi d’artificio. Come al solito, vi abbiamo preparato una mini guida ai contenuti in arrivo. Tra film e serie TV, avrete l’imbarazzo della scelta. Preparatevi ad un mese di gennaio davvero stratosferico.

Casa vostra come il cinema: Prime Video fa sul serio!

Iniziamo subito con le serie TV in arrivo. La prima, non in ordine di tempo, è Expats, ambientata ad Hong Kong nel 2014 ed ha come protagoniste tre donne americane. Arriverà in piattaforma il prossimo 26 gennaio. Il 19 dello stesso mese, i vece, arriverà Hazbin Hotel. È una serie d’animazione che farà impazzire.tutti, grandi e piccini.

La prima serie TV in assoluto, però, sarà Marry My husband che arriverà proprio il primo gennaio. Una donna, malata terminale, scopre il tradimento di suo marito e della sua migliore amica. Ed ecco che subito scatta quella che è la vendetta della donna, fredda e spietata. Dovete sapere che gli episodi saranno rilasciati sia di lunedì che di martedi. Passiamo, ora , a quelli che sono i film in arrivo.

Partiamo subito col divertimento. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, insieme a Paolo Conticini, promettono a tutti tantissime risate con il loro film in uscita il prossimo 10 gennaio, dal titolo Dobbiamo stare vicini. Esattamente una settimana prima, poi, il 3 gennaio, arriva il nuovo film de I ditelo Voi. Si chiama Bang Bank. In questo caso, un rapinatore, molto goffo.ed impacciato, si allea con gli ostaggi per fuggire.

Infine, portiamo alla vostra attenzione un film dal titolo Gioco di ruolo. Narra di una coppia che, per dare un tocco di eros in più a quella che è la loro storia d’amore, passa ai giochi di ruolo. Ed è lì che il marito capisce e scopre la doppia vita della moglie che, in realtà, è una spietata sicaria. Arriverà in piattaforma il 12 gennaio. Dovrete, però, aspettarvi tanti altri titoli. Questo è solo la punta dell’iceberg!