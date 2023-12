Dalla cantina alla bacheca: le vecchie console che ora valgono una fortuna spropositata | Se ne hai una di queste potresti farci un mucchio di soldi

I giovani, oggigiorno, molto probabilmente, non sanno che i videogiochi non sono proprio recenti ed hanno visto la luce da tanto tempo, ormai.

Si, perché erano gli anni ottanta del secolo scorso, quando gli utenti hanno iniziato a conoscerli. E sono arrivate anche le prime console gioco. Magari le persone più adulte se lo ricorderanno. Pian piano, poi, c’è stata un’evoluzione fantastica, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ora, i giochi sembra di viverli, sono super realistici.

E questa è una delle caratteristiche che non può assolutamente essere messa in discussione. Pensiamo, ad esempio, su tutti ai giochi di calcio. Sembra di vivere, sul serio, una partita tra due squadre calcistiche. Ma anche i giochi di avventura o di guerra catapultano gli utenti al loro interno, come ad essere veri e propri protagonisti di un film.

Insomma, dai primi videogiochi con schermo nero e tanti pixel bianchi, fino ad oggi, la tecnologia ne ha per orsa di strada. E tutti, ormai, corrono ad acquistare le console di gioco più moderne, più performanti, grazie alle quali si può giocare con gli utenti anche lontani fisicamente. Insomma, è cambiato proprio tutto in questi quaranta anni.

Eppure, c’è, per fortuna, ancora qualcuno che è nostalgico. Qualcuno che non ha voluto lasciare andare via, nonostante sia in possesso di console nuovissime, lmi suoi dispositivi più vecchi. Li ha riposto, con molta cura, in cantina e, ogni tanto, va anche a spolverarli. E dovete sapere che hai fatto più che bene. Si, perché questi dispositivi, oggigiorno, possono valere una vera e propria fortuna.

Da una console vecchia ci si può ricavare tantissimi soldini.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Vi abbiamo preparato una mini guida alle console gioco che più riescono a fare guadagnare soldi a chi ne possiede una in ottimo stato. E questa è condizione necessaria, un po’ come per gli smartphone, sia Android che Apple. Ora, non vi resta che leggere fino in fondo, per scoprire di quali console stiamo parlando e, soprattutto, quale sia il loro valore.

Ovviamente, c’è da dire che più sono rare e più hanno un costo maggiore. Partiamo da quella che ha un costo minore. Parliamo del GameBoy. Quello tradizionale è stato venduto in numerosissimi esemplari, pertanto, chi ne possiede uno, potrà di venderle, ma ne ricaverà intorno ai 100 euro. Poca cosa rispetto, ad esempio, alla xBox “Halo” che ha un valore di mercato di 500 euro.

Poi c’è la Play Station 3 Slim, quella dedicata a Final Fantasy XIII Lightning edition. Questa ha un valore intorno agli 800 euro. Ma quella che valgono di più sono due console. La prima è valutata intorno ai 2000 euro ed è la Play Station 2 Automative edition. La seconda, invece, è il Game Boy Advance SP. Questo ha un valore di mercato davvero assurdo. Pensate che vale intorno agli 8 mila euro.