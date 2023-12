ILIAD sconvolgente: la nuova promozione lascia la concorrenza a bocca aperta talmente sono i Giga | Ma la vera sorpresa è per chi viaggia

Iliad Italia è stata fondata nel lontano 2016, ben sette anni fa, ma ha iniziato ad operare nel nostro paese qualche tempo più tardi.

Si, era la fine di maggio del 2018 quando è stata lanciata ufficialmente sul mercato del nostro paese e sono iniziate a circolare le sue prime schede SIM. E bisogna dire che, sin da subito, ha riscontrato un enorme successo. E le motivazioni sono pressoché due. La prima riguarda i bundle ed i costi. Nelle promozioni sono inclusi minuti ed SMS illimitati.

E, poi, ci sono un sacco di giga. I costi sono tra i più bassi presenti sul mercato, se non i più bassi. Insomma, è qualcosa di davvero conveniente. E, poi, c’è quella che è la seconda motivazione. I costi delle promozioni al momento della sottoscrizione dei contratti, non cambieranno mai e poi mai. Saranno gli stessi per sempre. Non ci sono costi nascosti, né, tantomeno, brutte sorprese.

Insomma, è ciò che gli utenti italiani cercavano da tempo. E, soprattutto in quest’ultimo periodo che è stato caratterizzato da aumenti su aumenti delle tariffe telefoniche, avvenuti tramite rimodulazioni unilaterali dei contratti, questa è una vera e propria manna dal cielo. È qualcosa di veramente fantastico poter contare su qualcosa che non aumenta mai nel tempo.

Ora, poi, Iliad si è resa protagonista di un’offerta fantastica. È qualcosa che fa girare la testa e non solo agli utenti in cerca di convenienza e qualità. Bensì, fa girare la testa anche agli altri operatori suoi competitor. Possiamo dire che non ce n’è per nessuno. Ecco perché abbiamo voluto portare alla vostra attenzione ciò che la compagnia ha messo in campo, tra un’enorme quantità di giga e un’attenzione particolare a chi è spesso in viaggio.

Iliad stupisce ancora: la promozione, adesso, è ancora più conveniente per tutti.

Ebbene sì, potremmo già dire che sbaraglierà la sua concorrenza. Ma vediamola subito nel dettaglio. Vi diciamo subito, però, che, per attivarla non c’è tantissimo tempo. Infatti, il termine ultimo per poterlo fare è fissato al.prossimo 11 gennaio. Quindi, bisogna assolutamente sbrigarsi. Oltre al bundle previsto per l’Italia, Iliad ha pensato anche a tutti coloro che sono, di frequente, in viaggio.

I giga in roaming, infatti, passeranno da 10 a 11, in conformità con le nuove normative europee. Ed in Italia? In cosa consiste questa offerta? Beh, innanzitutto vi diciamo che potrete usufruire delle chiamate illimitate, sia verso numeri fissi che numero mobili. Ovviamente, non si può non menzionare che anche gli SMS possono essere inviati illimitatamente nel nostro paese. E, poi, ci sono quelli che vanno a completare l’offerta.

Sono previsti, infatti, ben 180 GB di navigazione internet sia con la tecnologia 4G che con quella 5G. Insomma, è un’offerta da non perdere. Anche perché il costo è davvero assurdo. Ma un po’ Iliad, nel tempo, ci ha abituati a sorpresa fantastiche. Chi sottoscriverà questa promozione entro la data di scadenza, pagherà soltanto 9,99 euro al mese. È una cifra davvero irrisoria, considerando il bundle previsto anche per l’estero!