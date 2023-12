Android Auto: battaglia persa per Google, ora lo sta rimuovendo da tutti questi smartphone | Se anche il tuo nella lista, dovrai cambiarlo

Come ben sapete, ormai, Android Auto è il sistema operativo che consente di avere il proprio smartphone all’interno delle auto.

È arrivato un po’ di tempo fa. Sono ormai otto anni che fa compagnia a tutti gli utenti nel mondo. E da quel marzo 2015, ne ha fatta di strada. In pratica, va a sostituire quello che è il sistema di infotainment delle automobili e lo fa, dal 2020, anche in modalità wireless. Purtroppo, però, è trovata una brutta notizia per gli utenti che lo utilizzano.

Si, perché non potranno più farlo. E la decisione, ormai, Google l’ha presa e non si potrà più tornare indietro. Manca davvero pochissimo tempo, si tratta di pochi giorni ed avverrà l’irreparabile. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, questo servizio si è evoluto nel tempo. E con Android 10 è avvenuto uno dei cambiamenti maggiori, più profondi.

Si, perché l’applicazione è stata integrata all’interno degli smartphone Android e, oltre a poter essere scaricata ed installata dal Google Play Store, viene anche aggiornata in maniera costante per evitare la formazione di problematiche che possano danneggiarla e danneggiare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti i suoi utenti.

Adesso, però, questi ultimi saranno praticamente dimezzati a causa della decisione presa dal colosso tech di Mountain View, Google. Sono tanti, infatti, quelli che utilizzano abitualmente Android Auto, a dover salutare per sempre questo fantastico servizio. E la disperazione è palpabile, è nell’aria. La si può toccare con mano. Vediamo cosa accadrà!

Addio Android Auto: Google la toglie da questi dispositivi.

Si, avete capito benissimo. Se siete in possesso di uno di questi device, fareste bene a sostituirlo in maniera molto più che rapida, altrimenti non potrete più utilizzare Android Auto. Dovete sapere che sono molti colori che hanno già avuto questa triste, anzi tristissima, notizia e sono molto adirati. Ma che peccato hanno fatto questi smartphone per essere privati di tale servizio?

Beh, la motivazione è solo e soltanto una. Ed è anche molto, ma molto semplice. In pratica, questi dispositivi sono, ormai, obsoleti. Il problema è che ce ne sono tanti in circolazione. E Google ha già iniziato ad avvertire tutti con un messaggio in cui si chiede di aggiornare il device ad una versione successiva di Android. Ma il problema è che questi non ne hanno la possibilità dato che i device si cui sono in possesso o incompatibili.

Ed allora cosa si deve fare? Beh, è necessario, purtroppo, acquistare un nuovo smartphone. Si, avete capito benissimo. Bisognerà sobbarcarsi una nuova spesa, fare un nuovo investimento per ottenere nuovamente i servigi di Android Auto. Ma quelli sono questi smartphone che saranno lasciati indietro? Beh, tutti quelli che hanno montato su Android Nougat, ovvero Android 7 e 7.1.