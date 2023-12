WhatsApp, ultimo aggiornamento folle: usa il Pin per le chat che veramente contano per te | Saranno sempre disponibili e davanti agli occhi

Di WhatsApp, ormai, non ci si stupisce più per la grandissima quantità di aggiornamenti e nuove funzionalità che arrivano al suo interno.

Sono tantissime quelle già arrivate nel corso di quest’anno all’interno delle varie versioni stabili. I suoi sviluppatori sono sempre al lavoro per implementare funzionalità utili al miglioramento dell’esperienza di utilizzo degli utenti. Inoltre, risolvono in maniera super veloce le criticità rilevate e segnalate da questi e lavorano costantemente per aumentare i livelli di tutela della privacy e della sicurezza di tutti.

Ovviamente, però, non mancano assolutamente le funzionalità che vengono richieste, di continuo, dagli utenti. Si, gli sviluppatori cercano sempre in tutti i modi di accontentare i più affezionati. Come abbiamo avuto modo di accennare, sono tante le novità già arrivate. Ma ancora molte sono presenti nelle versioni beta di test ed altre ancora sono in fase embrionale pronte per essere testate.

Pensiamo alle ultime arrivate. Iniziamo con la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate, singole o di gruppo che esse siano. E, come non menzionare la possibilità di tenere sotto chiave e sotto PIN tutte quelle chat che si vogliono tenere segrete e nascoste agli occhi indiscreti dei curiosoni. Parliamo di Chat Lock e di Codici Segreti. E l’elenco sarebbe ancora molto, ma molto più lungo.

Noi, però, vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione su quella che può essere definita la “novità di Natale“. Si, avete capito benissimo. E sono già tanti coloro che stanno usufruendo dei suoi servigi. Pian piano, poi, il numero di utenti che la utilizzeranno sarà sempre maggiore. Si tratta di qualcosa di fondamentale e che, purtroppo, mancava come l’aria a questa piattaforma di messaggistica. Scopriamola insieme.

Sempre a portata di mano: con questo aggiornamento chattare risulterà più veloce.

Grazie a questo aggiornamento, basterà apporre un Pin alla chat che si vuole tenere sempre sotto controllo ed il gioco è fatto. Certo, potreste dire che già si poteva fare da tanto tempo. Ma in realtà si tratta di qualcosa di diverso. Si, perché fino ad ora, gli utenti avevano la possibilità di impiantare un Pin alla conversazione completa in modo che questa apparisse al di sopra delle altre chat.

Ora, però, la musica è completamente cambiata. Ed il Pin in questione potrà essere impostato per un messaggio in particolare. Si, avete capito benissimo. Potrete fare in modo che un messaggio in una chat, singola o di gruppo che essa sia, resti sempre in alto rispetto agli altri. Questi ultimi scorreranno come al solito, ma quello con il Pin resterà lì, immobile, pronto per essere letto in qualsiasi momento.

Ed impostare questa funzionalità vi risulterà molto, ma molto semplice. Basterà tenere premuto sul messaggio in questione e, tra le opzioni che appariranno a schermo, dovrete cliccare su “Pin“. Potrete scegliere tra tutte le tipologie di messaggio, sia quelli di testo che quelli audio ed anche i contenuti multimediali. Attenzione, però, perché potranno rimanere fissati in alto solo per un massimo di 30 giorni, anche se, molto probabilmente, col passare del tempo, si potrà tenerli li, in alto, molto di più.