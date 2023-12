Truffa del Bancomat: questa nuova tecnica ti manda in frantumi il conto in pochi secondi | Addio ai risparmi accumulati

Purtroppo, ci si ritrova di fronte ad un nuovo attacco da parte dei malviventi a quello che è il Bancomat di tutti gli utenti.

In realtà, possiamo dire che si è sempre a rischio, si può sempre diventare, potenzialmente, vittime di attacchi da parte di truffatori subdoli e senza scrupoli. Di tipologie di raggiri ne abbiamo viste davvero tantissime nel corso dell’ultimo anno, ma questa volta il problema è davvero grande e l’allarme è davvero molto, ma molto alto.

E’ stato lanciato da esperti di sicurezza informatica, ma, nonostante ciò, ci si ritrova già con numerosissime vittime che sono cadute nella rete di questi criminali. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, di truffe ce ne sono tantissime. E queste possono avvenire all’interno degli sportelli Bancomat.

Per quanto riguarda queste, possiamo dividerle in truffe che avvengono di persona e quelle che avvengono da remoto. Nel primo caso, citiamo quella del finto dipendente di Banca, mentre, per quanto riguarda il secondo caso, ecco che possiamo parlare degli skimmer, dispositivi piccolissimi, in grado di clonare carte e rubare i loro Pin.

E ce ne sarebbero ancora tantissime altre. Ma noi vogliamo focalizzare l’attenzione su quella che sta spopolando nell’ultimo periodo e sta mietendo tantissime vittime. Si tratta di qualcosa di diverso da quanto accennato su ed ha come oggetto del desiderio dei criminali, un servizio creato dalle banche che è rivolto a tutti i loro utenti ed è in grado di offrire loro bonus e premi.

Bancomat Pay: l’allarme truffa è elevatissimo!

Ebbene sì, l’ultima frontiera delle truffe ha preso di mira questo servizio molto apprezzato dagli utenti. E dovete sapere che è in grado di svuotare completamente il conto di chi ne cade vittima. La metodologia utilizzata dai criminali, però, è molto, ma molto simile alle altre. Ed il tutto ha inizio con un messaggino sullo smartphone.

Sì, avete capito benissimo, inizia tutto con un sms e con la fiducia che si nutre verso questo servizio. Ovviamente, però, l’sms non arriva da quest’ultimo, ma i truffatori riescono a fare in modo che l’sms sembri inviato proprio dalla Banca. Al suo interno, è contenuto un link che i criminali hanno tutto l’interesse al fatto che gli utenti clicchino.

Una volta cliccato il link, i truffatori chiedono, sempre via sms, che venga inserito il codice ricevuto. E, dopo averlo fatto, le povere vittime, possono dire definitivamente addio a tutto ciò che è contenuto all’interno dei propri conti correnti. Questi, infatti, verranno completamente svuotati, poiché tramite il codice inserito si darà libero accesso al proprio conto. Quando arrivano queste comunicazioni, ignoratele e, soprattutto, cancellatele!