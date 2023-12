Stazione Meteo di LIDL: assurdo quanto costi poco questa meraviglia piena di sensori ed informazioni | Mai più brutte sorprese

LIDL, la grande catena di supermercati attiva nel settore discount da tantissimo tempo, non vuole smettere affatto di stupire in questo periodo.

Come ben sapete, infatti, in questo periodo ha messo su un evento promozionale di tutto rispetto che ha come protagonisti principali numerosissimi prodotti “non food” a prezzi davvero eccezionali. Ricordiamo, ad esempio, il “suo” Bimby, un robot multifunzione che sta incantando tutti gli utenti che hanno già provveduto ad acquistarlo.

Ma non c’è solo questo. Pensiamo, ad esempio, anche al set trapano a percussione di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi o al cuscino shiatsu. E, poi, come non parlare della Massage Gun, grazie alla quale potrete dire addio a costose sedute dal fisioterapista. Insomma, possiamo dire che ce n’è per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche.

Certo, non mancano le offerte, all’interno di questo volantino il cui nome è Speciale Menù di Capodanno – Buone Feste, relative alla festa in questione ed al menù da mettere in tavola l’ultimo giorno di questo anno ed il primo di quello che verrà. Ma la promozione che ci è balzata agli occhi, è a pagina 16. Si, abate capito benissimo. Si trova lì e fa bella mostra di sé.

La sezione del volantino è quella dedicata alla casa in cui, oltre il prodotto di cui vogliamo parlarvi ce ne sono altri due che aiuteranno le famiglie a combattere il freddo dell’inverno. Parliamo delle guarnizioni per porte e finestre, dei paraspifferi e del termoventilatore oscillante con tecnologia antiribaltamento. Ma vediamo, nel dettaglio, il nostro prodotto che vi sarà utilissimo in casa

Prezzo modico ed importanza assurda: ecco la stazione meteo in promozione.

Lidl, ormai, pensa a tutto e tutti. E lo fa anche in questo caso, ponendo in promozione ad un prezzo davvero irrisorio la sua stazione Meteo. L’azienda produttrice è Mebus ed al suo interno troverete il termometro, l’igrometro ed anche l’orologio. Ma scopriamola nel dettaglio. Innanzitutto, vi diciamo che la stazione meteo vi consentirà di conoscere la temperatura.

E ciò è ovvio date le mansioni che è chiamata a svolgere. È impostata per mostrare i gradi sia sulla scala Celsius che su quella Fahrenheit. Inoltre, come abbiamo già avuto modo di accedere, è presente l’igrometro. Questo strumento consente di misurare e tenere a bada quella che è l’umidità relativa presente nel posto in cui svolge il suo lavoro.

Infine, sul display, troverete anche l’orologio. Insomma, si tratta di un prodotto davvero fantastico che svolge più mansioni. E queste sono tutte utilissime. E dovete pensare che il prezzo a cui è proposto è davvero scioccante. Supera di pochissimo i dieci euro. Infatti, è venduto a 12,99 euro. Purtroppo, però, bisognerà sbrigarsi per accaparrarselo. La promozione scade domenica prossima, il 31 dicembre!