Arrivano gli smartphone GenAI: se pensi sia il futuro ti sbagli, è già una realtà e tutti ne desiderano uno | Non c’è marchio che regga paragone

“La nuova era è già iniziata”, questo è ciò che ha asserito, nelle ultime ore, la maggioranza degli esperti del settore smartphone.

Sì, perché l’AI generativa che tutti abbiamo imparato a conoscere con l’avvento di ChatGPT, il chatbot di OpenAi, è pronta a invadere centinaia di milioni di smartphone. E lo farà già nel 2024. Manca davvero pochissimo, quindi e cambierà tutto, ci sarà una vera e propria rivoluzione che riguarderà questo particolare settore tecnologico.

Certo, ci saranno aziende che ne diventeranno leader incontrastati, almeno per i primi tempi. Ma, secondo gli esperti, molto presto, tutte le società produttrici di questi device, entreranno prepotentemente in questo settore di mercato. E si arriverà, molto velocemente, a numeri davvero impressionanti.

Si ritiene, infatti, che in pochissimi mesi, si potranno avere oltre un miliardo di smartphone con Ai generativa al loro interno. E ciò che potranno fare sarà davvero da capogiro. Avranno funzionalità che, al momento, qualsiasi smartphone, di qualsiasi marchio, si sogna molto lontanamente. E gli utenti avranno modo di fare i salti di gioia.

Sarà tutto più semplice e, ovviamente, completamente personalizzabile. E tutto grazie a quella che è la tecnologia del momento. Eppure, fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe mai immaginato che potesse accadere. Vediamo, allora, insieme, di cosa stiamo parlando, quali e come saranno questi nuovissimi device altamente tecnologici.

Ecco gli smartphone della GenAI: un concentrato di tecnologia al fianco degli utenti.

Ebbene sì, avete capito proprio bene. Sulla scia del successo di ChatGPT, l’Intelligenza Artificiale generativa arriverà molto presto anche all’interno di moltissimi smartphone. Le previsioni parlano chiaro. Il 2024 vedrà l’arrivo sul mercato di ben 100 milioni di questi device. E, ogni anno si avrà una crescita percentuale che arriva all’83%.

Pensate che gli analisti hanno fatto un calcolo i cui risultati sono davvero impressionanti. Stando alle previsioni di crescita, si arriverà al 2027 in cui ne verranno immessi sul mercato oltre 520 milioni. In totale, saranno oltre 1 miliardo. Sono numeri da capogiro, non credete? Gli utenti potranno avvalersi di questi dispositivi per effettuare numerosissime operazioni.

Innanzitutto, saranno in grado di ricreare contenuti mai visti prima d’ora. E questi possono essere immagini, video. Ma potranno anche tradurre tutto ciò che gli si para dinanzi in maniera veloce, in tempo reale. Per non parlare, poi, degli assistenti vocali virtuali che saranno di gran lunga molto più intelligenti.