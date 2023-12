WhatsApp: se sei in auto o hai le mani occupate c’è una soluzione utilissima per usarlo | Sarà il tuo miglior alleato

In questi giorni, c’é una rivoluzione in atto che riguarda la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, WhatsApp.

Sì, avete capito benissimo. E’ sempre in movimento e gli sviluppatori di questa piattaforma che, tra l’altro, è quella più utilizzata al mondo, sono sempre al lavoro per apportare miglioramenti all’esperienza di utilizzo e alla tutela della privacy e della sicurezza. Pensate che WhatsApp vanta ben 3 miliardi di utenti in tutto il mondo.

E di funzionalità nuove in quest’ultimo anno ne sono arrivate davvero tantissime. E molte altre sono ancora all’interno delle versioni Beta sia Android che iOS che per quella desktop. Altre ancora, poi, sono ancora in fase di sviluppo ed arricchiranno il prossimo anno, il 2024. Insomma, per stare al passo con i nuovi arrivi in piattaforma, bisogna conoscere tutto,

Sì, perché di funzionalità, come già accennato, ne sono arrivate davvero tantissime e, molto spesso, si fa fatica a star dietro a tutte le novità. E, in alcuni casi, si va a scegliere quello che è più vicino alle proprie esigenze. Si tralascerà, quindi, ciò che non si reputa importante. Ciò che non si riesce a comprendere è che tutto può tornare utile.

Ed anche ciò di cui vogliamo parlarvi rientra in questo settore. Molto spesso, infatti, non si ha la possibilità di leggere un messaggio ricevuto da un altro utente. E le motivazioni sono diverse. Magari si è alla guida o il messaggio risulta essere troppo lungo e non ci si può distrarre. Ecco, però, che WhatsApp arriva in soccorso dei suoi frequentatori abituali!

Ecco come WhatsApp consente di avere meno distrazioni!

Diciamoci la verità, sono poche le situazioni in cui ci si può permettere il lusso di distrarsi, non credete? Quando si è alla guida, in particolare, bisogna stare bene attenti a ciò che succede tutto intorno. Ecco che, allora, gli sviluppatori di Meta hanno implementato una funzionalità di cui nessuno o quasi conosce l’esistenza.

Si tratta di qualcosa che può tornare utile sempre. In pratica, WhatsApp leggerà per voi il messaggio ricevuto. Ed attivare questa funzionalità è davvero molto, ma molto semplice. E, poi, è molto veloce farlo e non comporta alcuna fatica. Basterà aprire ed andare all’interno delle Impostazioni del vostro device in possesso.

Fatto ciò, cliccate sul menù Accessibilità ed aprite la voce Seleziona per ascoltare. Qui, all’interno di questa sezione, dovrete attivare la voce Seleziona per ascoltare ed il gioco è fatto. D’ora in poi, vi basterà soltanto selezionare il testo che vorrete che WhatsApp vi legga. Non vi distrarrete più, ma dovrete soltanto ascoltare.