Mini termosifone: un piccolo elemento di grande tecnologia che sa scaldare come un dispositivo termico a multi elementi | Risparmio e calore garantito

L’inverno è arrivato e, con esso, soprattutto in alcune zone del nostro paese, il freddo sta iniziando a far sentire le sue grinfie.

Ecco perché sono molti quelli che ricorrono al riscaldamento in casa. E si trova di tutto, dal camino ai termosifoni, passando per le nuove stufe a pellets o le stufe elettriche. Poi, ci sono anche i pannelli ad infrarossi e ne abbiamo parlato ampiamente nei mesi scorsi. Tra tutti i metodi di riscaldamento utilizzati, quelli a cui si fa maggiore affidamento, restano quelli tradizionali.

Certo, pannelli e stufe a pellets sono di largo utilizzo in casa. Ma chi possiede un camino, non si fa di certo scappare il suo tepore, la sua bellezza, il suo romanticismo. E, poi, come non menzionare i termosifoni. Basta premere un piccolo, anzi, piccolissimo pulsante ed il gioco è fatto. Tutti gli ambienti verranno riscaldati in un baleno.

Purtroppo, però, soprattutto in questo periodo, si va incontro, utilizzando qualsiasi metodologia appena elencata, ad un consumo energetico davvero altissimo. La legna ed il pellet hanno un costo che è lievitato negli utlimi anni. Per non parlare, poi, di energia elettrica e del gas. Le bollette delle loro forniture fanno davvero paura.

Ora, però, è arrivato qualcosa che può fare al caso di tutte le famiglie italiane. Si tratta di un mini termosifone che riesce a riscaldare ambienti anche grandi in pochissimi secondi. E, poi, ha un consumo davvero irrisorio. Pronti a scoprire il metodo di riscaldamento del futuro? Siamo sicuri che ci ringrazierete.

CozyPod: un termosifone piccolissimo, ma super potente.

E, poi, è altamente tecnologico. Inoltre, non ha bisogno del gas per funzionare e fare il suo lavoro. Basterà soltanto inserirlo nella presa di corrente ed il gioco è fatto. E no, state sicuri che non avrete bollette da capogiro al termine del periodo di fatturazione. In più, si tratta di un dispositivo altamente tecnologico e performante.

E’ grande più o meno come uno degli smartphone di cui si è in possesso. Il suo interno è formato in ceramica. E, poi, non solo riscalderà velocemente tutti gli ambienti della vostra abitazione. Bensì, potrete portarvelo sempre con voi date le sue dimensioni minime. Come abbiamo avuto modo di accennare, poi, basta inserirlo nella presa di corrente.

Ed in due secondi sarà in grado di riscaldare ambienti fino a 20 metri quadrati ad una temperatura di ben 31 gradi. E la potenza maggiore sarà di 800 watt. Ha un display che può essere staccato ed utilizzato come telecomando. Insomma, si tratta di un dispositivo che può cambiare completamente la vita di tutti. E’ in pre ordine ad un prezzo di 63 euro ed i primi dispositivi saranno consegnati entro il prossimo mese di marzo.