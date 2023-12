La Cina invade l’orbita terreste con i suoi UFO: da aereo top secret vengono lanciati questi dispositivi sconosciuti | Cosa sono?

Le notizie che stanno girando attraverso i media non sono affatto rassicuranti e riguardano il Governo cinese ed il lancio di UFO.

Sì, avete capito benissimo. Si tratta di oggetti non identificati che vengono lanciati da un aereo di cui non si ha alcuna notizia. Non si sa nulla di loro. Né che cosa sono né quale siano le loro funzioni. Insomma, si brancola completamente nel buio. Le autorità di questa potenza mondiale tengono tutte le informazioni ben al segreto. Si tratta di qualcosa che sta facendo preoccupare e non poco tutte le altre nazioni, in particolar modo gli Stati Uniti d’America.

Questi ultimi, in effetti, stanno monitorando l’evolversi della situazione. Ed hanno anche captato alcuni segnali di tre dei sei oggetti lanciati in orbita negli scorsi giorni. Quello che si conosce di sicuro è il nome di questi veicoli. Come abbiamo avuto modo di accennare poc’anzi, questi oggetti non identificati sono ben 6 e si chiamano rispettivamente; A, B, C, D, E ed F. Sì, avete ragione, non è stata messa in moto la fantasia di nessuno quando sono stati battezzati. D’altronde sono stati degli appassionati a dare loro il nome.

Il veicolo A ha inviato dei segnali intermittenti, conosciuti come emissioni wingman. E sono quelle solite utilizzate durante le missioni spaziali cinesi. Gli oggetti D ed E, invece, hanno emesso segnali privi di alcun dato. Dovete sapere, poi, che non è affatto la prima volta che la Cina si veste da protagonista di lanci del genere. Infatti, già nel 2020 e, poi, nel 2022, lo scorso anno, ha avviato delle missioni simili.

Ed anche in quelle occasioni non si è fatta sfuggire alcuna informazione in merito. Quello che si sa è che tutte queste missioni sono avvenute attraverso lo Shenlong, ovvero, lo spazioplano autonomo cinese. Vediamo, allora, insieme, quello che sta accadendo e, soprattutto, quali sono le motivazioni che hanno spinto la Cina a mettere in atto una nuova missione del genere.

Attraverso il “Drago divino” (Shenlong) arriva la terza missione cinese in soli tre anni.

La data da segnare in rosso sul calendario per identificare il giorno preciso del lancio dello spazioplano cinese è lo scorso 14 dicembre. Ed al suo seguito ci sono i sei veicoli non identificati di cui vi abbiamo dato cenno in precedenza e di cui vi abbiamo anche svelato i nomi. Quello che si è potuto capire, osservando i sei oggetti è che si tratti di satelliti.

In particolar modo, si tratta di satelliti ispettori che tengono monitorata, in maniera costante, la missione dello spazioplano cinese. Secondo alcuni, si tratta di Satelliti Banxing che sono specializzati proprio nella trasmissione di fotografie ed immagini di altri veicoli spaziali come lo Shenlong protagonista di questa vicenda.

Di sicuro, però, nonostante le numerose osservazioni fatte sia da altre nazioni che da osservatori dilettanti, nessuno mai sarà in grado di svelare i segreti di questa missione. D’altronde, però, anche gli Stati Uniti, che si sono dichiarati preoccupati in merito a questa missione, hanno lanciato in orbita il loro spazioplano.