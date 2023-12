Epic Game Store: svelati i prossimi giochi da un leaker noto | Nessuno può credere che saranno proprio questi

Epic Game Store si è reso protagonista di un rilascio di giochi davvero impressionante e, soprattutto, tutti completamente gratuiti.

Sì, avete capito benissimo. E’ quanto riportato da un noto leaker all’interno di un suo intervento sul web. E ciò che ha rivelato ha lasciato tutti a bocca aperta. Gli utenti che si sono ritrovati a leggere quanto da lui asserito, ormai, non stanno nella pelle. E c’é da dire anche qualcosa in più. Molti sono quelli che si sono fiondati a capofitto su questi giochi.

In realtà, questa situazione va avanti da prima di Natale e si protrarrà anche nei prossimi giorni, fino all’inizio del mese di gennaio del prossimo anno. In particolar modo, dovete sapere che dal 13 al 20 dicembre scorso, gli utenti hanno potuto godere di Destiny 2 Collezione storica gratis, mentre il 20 ed il 21 dicembre è stato il turno di un altro gioco.

Parliamo di DNF Duel. Il 22 dicembre, invece, è stato interamente dedicato a Melvor Idle, un gioco d’avventura molto coinvolgente e, soprattutto, molto semplice, ricco di numerosissime funzionalità. Ma, dovete sapere che non è finita qui. Si, perché i leakers sostengono che sia certo l’arrivo di un altro gioco per tutti prima della fine dell’anno.

Inoltre, poi, agli inizi del prossimo mese di gennaio, ecco che ne arriverà un altro davvero molto, ma molto figo. Ecco perché abbiamo deciso di svelarvi quanto sostenuto dai vari leakers in giro per il web e, in particolar modo da bill-bil kun. Quest’ultimo è sempre pronto a rivelare quanto di nuovo sia in arrivo all’interno del settore giochi.

Ecco i prossimi due giochi di Epic Games: è assurdo!

Ebbene sì, avete capito proprio benissimo. Ci ritroviamo dinanzi a due giochi completamente fantastici che nessuno mai avrebbe pensato potessero arrivare in maniera totalmente gratuita. Ed invece, ecco che, secondo bill-bil kun, arriverà, il prossimo 29 dicembre, Snakebird Complete, un gioco di avventura in cui gli utenti dovranno risolvere diversi rompicapo.

Il prossimo 2 gennaio, poi, ecco il turno di Celeste. Aiuterete Madeline a scalare la montagna Celeste in Canada, attraverso avventure e la riscoperta di sé stessa. Per il leaker, il primo gioco di cui vi abbiamo parlato, Snakebird Complete, ha una sicurezza di arrivo in maniera gratuita del ben 80%. Questa percentuale è più bassa per il secondo gioco.

Celeste, infatti, dovrebbe arrivare al 33%. Ma siamo sicuri che questo leaker, che di solito ha rilasciato solo notizie veritiere, abbia, anche questa volta, visto giusto. Non bisogna fare altro che attendere il 29 dicembre ed il prossimo 2 gennaio. Insomma, ancora poco tempo e capiremo se, anche questa volta, bill-bil kun abbia avuto ragione.