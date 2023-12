Rinasce CarPlay: arriva per ora solo su queste auto mostrando delle novità assurde | Il mondo delle auto ora volta pagina

Tra i tanti prodotti e servizi offerti dal gigante tech di Cupertino spicca, senza alcun dubbio, un software per l’infotainment delle auto.

Parliamo di CarPlay che fa compagnia agli utenti sin dal 2014. In particolar modo, questo sistema è arrivato a marzo di quell’anno e si appresta, a breve, a compiere dieci anni. E da quel giorno, ne ha fatta di strada. Sono arrivate numerosissime nuove funzionalità a completare e migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo degli utenti.

In pratica, proietta l’iPhone di cui gli utenti sono in possesso, all’interno del sistema di infotainment dell’auto. Ora, però, è tutto pronto per una vera e propria rivoluzione anche per CarPlay. Sì, perché sono arrivate delle novità che hanno dell’incredibile. Certo, al momento, non sarà possibile fruire dei nuovi servigi su tutte le auto.

Infatti, solo alcuni marchi sono già pronti al cambiamento epocale in atto. E si può dire che sarà una spanna a quello che è il suo competitor: Android Auto. Se ne è parlato tantissimo, nell’ultimo periodo, del CarPlay di Apple ed ora, finalmente, si può toccare con mano. Sono stati mesi densi di indiscrezioni e rumors.

E già questi hanno fatto sognare tutti, hanno fatto volare la fantasia di coloro che hanno potuto leggere diverse notizie. Per questo motivo, abbiamo deciso di parlarvene, in modo tale che possiate fruire di tutte le informazioni necessarie a conoscere questo servizio completamente rinnovato. E, se siete in possesso dell’auto giusta, potrete già avvalervene.

E’ arrivato CarPlay completamente nuovo: si volta pagina!

Ebbene sì, avete capito benissimo. L’interfaccia è totalmente diversa. In più, si tratta di qualcosa di dinamico. Ciò ha solo un significato. In pratica, l’interfaccia grafica cambierà in base all’auto in cui CarPlay verrà utilizzato. Ma c’é di più. Si, perché sarà in grado di tenere sotto controllo alcune cose relative all’auto stessa.

In primis, la temperatura dell’auto ed anche la radio. Anche i parametri dell’auto saranno fruibili da CarPlay anche quando gli iPhone vi saranno completamente collegati. Attenzione, però, perché questi dati dell’auto non saranno rintracciabili sul vostro iPhone. Ci sono anche alcune foto che mostrano tutte le novità.

Per molti esperti del settore, poi, il nuovo CarPlay che sta arrivando, è il riassunto più completo che possa esistere tra le sue versioni precedenti ed Android Auto. Insomma, è assolutamente da provare. Al momento, però, stando a quanto trapelato, si potrà fruire dei suoi servigi solo sulle Porche e sulle Aston Martin. Per le altre auto, bisognerà attendere ancora un po’.