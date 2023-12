Follie quotidiane: entra armato nel “tubo” della Risonanza Magnetica e quello che succede è impensabile | Nessuno lo vorrebbe aver visto

“La paura fa 90”, potremmo rifarci a questo adagio che è anche un titolo di un film del anni ’50 del secolo scorso per descrivere la vicenda.

Si, perché spesso la paura fa fare delle cose inconsuete, assurde. E molto spesso ci si ritrova ad affrontare dei veri e propri guai come quello che ha visto coinvolta la persona protagonista di ciò che vogliamo raccontarvi. La gente, ormai, ha paura di tutto. Le notizie che si ascoltano o si leggono incutono timore.

Si sente spesso di rapine, si scippi, di aggressioni. Ed il desiderio dei cittadini è quello di potersi difendere in caso di attacchi del genere. Spesso, però, ci si ritrova inermi dinanzi agli eventi nefasti. E si cade vittima di questi criminali. A volte, poi, questi ultimi possono essere anche persone molto vicine, anzi vicinissime alla propria persona.

Ed in questo caso, oltre la paura, subentra anche lo sconforto, la delusione. Nessuno si aspetterebbe mai di ritrovarsi di fronte, come carnefice, un amico, ma soprattutto un parente, figli o compagni di vita che essi siano. È la cosa più brutta che possa capitare, non credete? Ecco perché, molto spesso, si trovano persone che girano armate.

E nascondono le proprie armi in tasca o nelle borse. Dovete sapere, però, che ci sono alcune occasioni in cui si farebbe meglio a rinunciarvi. Altrimenti si può incappare in qualche guaio serio. È ciò che è capitato al protagonista della vicenda che si è recato in un laboratorio medico per sottoporsi ad una risonanza magnetica di routine.

Pistola con sé all’interno del macchinario della Risonanza Magnetica: le conseguenze sono state gravi.

Ebbene sì, in apertura abbiamo parlato del fatto che la laura faccia fare cose assurde ed anche senza senso. E ciò che vogliamo raccontarvi fa parte proprio di queste categorie. La protagonista della vicenda è una signora che si è recata a sottoporsi ad una Risonanza Magnetica. All’inizio, ha negato di portare con sé oggetti metallici.

Ma, ovviamente, non era affatto vero. Si, perché aveva con sé una pistola vera in ferro. Ed una volta iniziato lo screening è accaduto l’impensabile. I campi elettromagnetici utilizzati per l’esame medico hanno fatto sì che dalla pistola partisse un colpo. E questo è andato a ferire la signora sulla natica destra.

Per fortuna, però, le conseguenze non sono state gravi, dato che è stata ferita soltanto di striscio. Ma c’è da dire che una situazione del genere non è la prima volta che capita. Si, perché è già accaduto in passato e, molto spesso, le conseguenze sono state ben più gravi. Pensate che un uomo è morto sotto i colpi della sua stessa pistola.