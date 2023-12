Ethereum e Bitcoin: la sfida ora diventa serratissima, ma la vera domanda è “dove investire” | Previsione di fine anno con guadagni da pazzi

Investire sì, investire no, questo è il problema di moltissimi italiani in questo periodo di crisi economica, sociale ed energetica.

Sappiamo tutti cosa sta accadendo. I prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi sono aumentati a dismisura ed anche l’inflazione ci sta mettendo il suo. Sta praticamente azzerando quello che è il potere di acquisto di tutte le famiglie italiane. In più, se a questo si aggiungono i continui prelievi di denaro contante dai conti e i bassi tassi di interesse, ci si accorge che i risparmi si stanno assottigliando.

Piano piano, tutti i sacrifici di una vita intera stanno andando letteralmente in fumo. Pensate che, a causa dell’inflazione, si sta vivendo quella che può essere definita una vera e propria patrimoniale, ma silenziosissima. Ogni mese, si va perdendo lo 0,56% sui conti correnti. Va da sé, allora, che bisognerebbe investire quanto rimasto.

O meglio, bisogna investire una parte di esso. Metterlo al sicuro dall’inflazione ed optare per fonti di investimento che a medio e lungo termine possano dare un po’ di respiro alle finanze e far guadagnare un soldino in più. Tra tutte le fonti, c’é, sicuramente, la criptovaluta. Come ben sapete ce ne sono davvero tantissime in giro.

Quelle più conosciute sono, senza ombra di dubbio i Bitcoin. Ma non ci si può fermare solo a queste. Ed ecco perché vogliamo parlarvene. Vi racconteremo di quelle più forti del momento che, secondo le previsioni di esperti del settore, daranno i maggiori guadagni agli utenti che ci si butteranno a capofitto. Pronti a scoprirle?

Criptovalute migliori: ecco cosa c’é da sapere.

Ovviamente, non possiamo non partire dai Bitcoin. Per quanto riguarda questi, bisogna assolutamente dire che c’é un rialzo assurdo che li riguarda e che stanno sfiorando quota 50 mila dollari e, molte previsioni sono sicure che sfonderà addirittura questa quota. Poi, c’é Ethereum. Hanno un valore decisamente più basso dei Bitcoin.

Ma sono al rialzo anch’essi ed un pensierino andrebbe fatto. Qui, però, le attenzioni degli esperti sono maggiormente concentrate perché, molto probabilmente ci sarà un ribasso del loro valore di circa il 15%. Pertanto, se dovessero avverarsi queste proiezioni, non sarebbe il caso di investirci. Ma c’é qualcosa di nuovo nell’aria.

E questo qualcosa ha il sapore della vittoria. Si chiama BorroeFinance ed il suo simbolo è $ROE. Si tratta di uno dei migliori progetti in questo campo e promette agli utenti enormi guadagni sin da subito. E’ tutto incentrato sulla sicurezza derivante dall’Intelligenza Artificiale. Pensate che, secondo gli analisti, il suo valore crescerà nuovamente, a breve, del 130%.