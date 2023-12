Apple, arriva un Ban inatteso: gli USA fermano le vendite di questi suoi prodotti a sorpresa | Dietro un’accusa pesantissima

Ancora una brutta notizia per la società di Cupertino e, ovviamente, per tutti quelli che sono i suoi utenti maggiormente affezionati.

Possiamo dire che sia una vera e propria maledizione quella che ha colpito la Apple, soprattutto nell’ultimo periodo. Basti ricordare quelli che sono stati tutti i problemi relativi agli iPhone ed anche al nuovo sistema operativo. Entrambi i prodotti dell’azienda americana, come ben ricorderete, sono stati lanciati sul mercato lo scorso mese di settembre.

E subito sono iniziate le grane. Parliamo degli iPhone 15 Pro e Pro Max che si surriscaldavano troppo e delle loro batterie che si scaricavano velocemente. E questa è stata tutta colpa proprio di iOS 17. Ma, ormai, è cosa nota così come tutti i bug e tutte le vulnerabilità riscontrate dagli utenti. CI sono stati ben due aggiornamenti, il primo d’emergenza ed il secondo è iOS 17.1, prima del tanto atteso iOS 17.2.

Questo, per fortuna, è andato a risolvere tutte le problematiche per la gioia degli utenti dell’azienda fondata da Steve Jobs. Insomma, sembrava che, per Apple, fosse tutto risolto. Ed invece, ecco una notizia davvero assurda che arriva proprio a ridosso delle festività natalizie. E queste ultime, si sa, sono il periodo in cui si fanno i maggiori acquisti.

Ecco, però, la batosta vera e propria di cui vogliamo parlarvi e che riguarda uno dei prodotti Apple maggiormente amati da tutti gli utenti del mondo. No, non parliamo di iPhone, ma di altri dispositivi che, ormai, sono diventati oggetti di uso quotidiano ed anche alla moda! Vediamo, insieme, cosa sta accadendo e le motivazioni.

All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno arriva il Ban dagli USA!

Ebbene sì, è stato qualcosa di veramente inaspettato per tutti, Apple compresa. Purtroppo, gli Apple Watch sono stati oggetto di un ban da parte degli Stati Uniti d’America. E non parliamo di dispositivi più vecchi, ma proprio di quelli di ultima generazione. I protagonisti della vicenda sono gli Apple Watch S9 e gli Apple Watch Ultra di seconda generazione.

Eppure sono appena arrivati. Cosa è mai potuto accadere? Beh, si parla di violazione di brevetti e c’é anche una disputa. Purtroppo, durante le festività natalizie nessuno, sul territorio statunitense, potrà acquistare per sé o per altri questi dispositivi. non potrà farlo né online né all’interno dei negozi fisici. In più non possono essere nemmeno importati.

Inutile dirlo che si tratta di una notizia davvero tragica per tutti, sia per la società che per gli utenti. Non sarebbe dovuta accadere una cosa del genere proprio a ridosso del Natale e della corsa ai regali. E c’é di più. Sì, perché il titolo ha avuto anche un ribasso in borsa, a Wall Street. Insomma, oltre il danno è arrivata anche la beffa!