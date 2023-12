Chiara Ferragni è morta: nuovo shock sui Social e per la famiglia della famosa influencer | Nessuno riusciva a crederci

Chiara Ferragni, insieme con la sua famiglia, ormai, è sempre al centro dell’attenzione mediatica di tutto il mondo.

Ultimamente, l’abbiamo vista su tutte le testate giornalistiche, ai telegiornali ed anche, ovviamente, su tutti i social. La vicenda è ben nota a tutti e non vogliamo ritornarci. Ne daremo solo un piccolo, anzi, piccolissimo cenno, in modo che possiate avere ben chiaro tutto il quadro della situazione. Iniziamo, però, subito col dirvi una cosa.

Subito dopo la vicenda “Balocco”, dovete sapere che è girata una voce davvero scioccante per tutti. Si diceva, infatti, che la nota influencer italiana fosse morta. S’, avete capito benissimo. Pensate a ciò che hanno provato parenti ed amici che, magari, non avevano notizie della Ferragni da un po’ di giorni, ma anche da un po’ di ore.

Deve essere stato davvero terrificante. E questa notizia è partita da uno dei tantissimi social presenti sul mercato. Si tratta di una delle piattaforme di proprietà di Meta, Facebook. Sì, avete capito benissimo. Nuovamente notizie false hanno caratterizzato alcune ore di questo social tanto amato. E subito si è resa virale.

E non poteva essere altrimenti, data la popolarità sua e di tutta la sua famiglia. Quindi, dopo la pubblicità ingannevole relativa ai pandori Balocco e alla beneficenza, ecco arrivare un’altra notizia che la riguarda. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Si, perché c’é qualcosa dietro che ha dell’incredibile.

La notizia della morte di Chiara Ferragni ha fatto il giro del web gettando tutti nella disperazione.

Avete capito proprio benissimo. E’ stato come un fulmine a ciel sereno e sono stati molti coloro i quali hanno condiviso questo post che, poi, ovviamente, si è rivelato una fake news. E dovete sapere che c’erano anche delle foto, chiaramente ritoccate, della Ferragni col volto intriso di sangue. Ma non è finita qui. Sì, perché il bello arriva quando si apre il link.

Sì, perché non si trova alcun riferimento a quella che è la morte, non vera tra l’altro, dell’influencer italiana. Ci sarà un chiaro riferimento, invece, ai suoi guadagni che deriverebbero, a detta di chi ha imbastito questa notizia che, poi, si rivelerà una truffa, dal trading online. E sono molti coloro i quali sono caduti in questa trappola.

La pagina web in questione, chiedeva di inserire i propri dati personali e le informazioni anche sensibili. In più, si chiedeva un investimento iniziale di ben 200 euro. Insomma, si tratta di una truffa vera e propria la cui protagonista, a sua insaputa, era proprio la Ferragni, già al centro del dibattito furioso dei pandori e della beneficenza. Prestate massima attenzione.