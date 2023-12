Silvercrest Kitchen Tools: il Bimby firmato LIDL ora è da comprare subito | Wi-Fi, ricette integrati, tantissimi gadget e per Natale lo paghi la metà

LIDL è arrivata in Italia nel 1992, ma, per trovare l’anno della sua fondazione, bisogna andare indietro nel tempo ed anche di un po’ di anni.

Sì, perché correva l’anno 1932 quando questa avventura ebbe inizio. E tutto era incentrato sul settore alimentare. Poi, nel 1976, il figlio del fondatore, si dedicò, anima e corpo, al settore dei discount. Era, però, tutto fermo in patria, la >Germania, fino agli anni novanta. E’ stato in quel periodo che ha avuto inizio quella che è la sua espansione territoriale.

Ed il primo negozio lontano dalla patria natia è arrivato nel 1992 proprio nel nostro Paese. Ora, la catena di discount è diventata enorme con i suoi tantissimi negozi sparsi per tutta l’Europa. E ce ne sono anche negli Stati Uniti. Fatta questa brevissima digressione, andiamo al sodo. O meglio, focalizziamoci su quella che è un’offerta davvero pazzesca.

E questa, fa parte di un ben più ampio volantino, di ben 38 pagine, ricco di prodotti alimentari e non solo come è nello stile LIDL. Il suo nome è “Speciale Natale – Buone Feste”. Come tutti gli eventi promozionali, però, ha anch’esso una data fissata per la chiusura. E, in questo caso, si tratta di domenica 24 dicembre.

Quindi, c’é tempo fino alla Vigilia del Natale per approfittare di questa fantastica promozione che vede, tra i protagonisti principali, il Silvercrest Kitchen Tool, un robot da cucina che non farà rimpiangere a nessuno il mancato acquisto del suo cugino più famoso, il Bimby. Vediamola insieme, perché non bisogna assolutamente perdersela.

Silvercrest Kitchen Tool: un robot perfetto, dalle mille funzionalità ad un prezzo che fa arrossire!

Ebbene sì, il robot multifunzione “Monsieur Cuisine Smart” è in tutti i negozi della grande catena di discount ad aspettare i clienti che hanno voglia di accaparrarsi un dispositivo assurdo ad un prezzo più che ragionevole. Ma vediamo insieme cosa è in grado di fare. Innanzitutto, c’é il Cooking Pilot, grazie al quale sarete guidati nella realizzazioni di ben 600 ricette fantastiche.

Ovviamente, avrete anche l’applicazione e le ricette saranno aggiornate ogni mese. Ha un display grande, da ben 8” e si integra con l’assistente vocale Google per poter ricercare e impostare una ricetta. Ci sono ben 10 programmi: potrete, infatti, ad esempio, scegliere di impastare, cuocere a vapore, rosolare, ridurre in purea, pulire, cuocere le uova, fermentare.

Ci sono ben 10 velocità e, poi, potrete impostare la temperatura giusta dai 37° ai 130°, alzando, al bisogno, di soli 5° centigradi alla volta. Infine, vi consentirà anche di essere precisi nel peso degli alimenti che occorrono dato che la bilancia è integrata. E dovete sapere che il prezzo è da paura. Si tratta di soli 399 euro!