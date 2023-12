iPhone sta per succedere una rivoluzione: non acquistarlo ora o butti solo un sacco di soldi | Sta per uscire la novità che ci fa farà otterene il top a prezzi più bassi

Si discute da tempo delle caratteristiche del prossimo iPhone, della prossima – rivoluzionaria – invenzione di casa Apple Scopriamo insieme cosa c’è di vero.

Quale sarà il nuovo orizzonte dell’iPhone? Si discute da tempo del nuovo – favoleggiato – prodotto in casa Apple. Quali saranno le sue innovative funzioni? Come si comporterà? Quali vantaggi offrirà a confronto con la concorrenza?

D’altronde il panorama degli iPhone diventa sempre più agguerrito, sempre più feroce; i cinesi propongono modelli ‘in house’ sempre più potenti ed economici, le controparti occidentali fanno gara a chi riesce a inserire il processore più potente all’interno del case, la fotocamera più potente nell’ambito del proprio smartphone. Per non citare il design, i gadget, le funzioni inedite e originali.

Vi è inoltre il problema della disponibilità dei chip; vi era stata una forte carenza degli stessi nel 2021, a causa dell’incendio di una delle fabbriche ‘chiave’ in tal senso nel Giappone. E la stessa quantità di silicio è in rapida diminuzione, disponibile nella forma delle terre rare solo in paesi geopoliticamente delicati. L’Africa dilaniata dal conflitto, l’oligarchica Repubblica Popolare Cinese e così via.

Allo stato attuale, secondo le prime indiscrezioni, Apple sarebbe al lavoro su uno smartphone né troppo costoso, né troppo economico; insomma un cellulare per tutte le tasche, tecnicamente di fascia media. Il lancio dovrebbe avvenire tra un anno, nel 2025. L’attesa, insomma, sarà tanta. Pertanto quanto si discute sono solo rumors, illazioni, indiscrezioni di ogni genere. Lo smartphone rimane ancora avvolto dal mistero; e conoscendo la Apple è probabile che siano serbo sorprese notevoli, ‘chicche’ capaci di stupire anche il ‘veterano’ del settore.

Le – discusse – caratteristiche del nuovo iPhone della Apple

Lo smartphone in questione, secondo le prime chiacchiere che corrono in Rete, sarà molto simile alla versione 14; bordi piatti, schermo molto grande, con un pannello da 6,1 pollici.

La batteria invece rimarrà quella del modello base, anche se potenziata; 3279 mAh, tale e quale quella dell’iPhone 14. Si discute inoltre dell’inserimento di un nuovo processore, fiammante e rapidissimo; tuttavia non si hanno ancora notizie certe su questo fronte. Si tratta più di una voce di corridoio.

Infine, nell’ambito dei tasti e delle funzioni, il nuovo iPhone ‘medio’ disporrà di una porta USB-C, capace di sostituire il Lightning; e del pulsante di azione laterale, già conosciuto dagli utilizzatori dell’iPhone 15 Pro. Come sempre sarà infine disponibile il Face ID, onde garantire un’assoluta sicurezza.