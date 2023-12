Caminetto: ecco il segreto per pulire il vetro termico e godersi l’incanto del fuoco restando protetti | Superfici splendenti e senza sforzi

Diciamoci la verità, il camino è il metodo di riscaldamento tradizionale più romantico che possa esistere all’interno delle abitazioni.

Quella fiamma che si vede al suo interno dona calore sia fisico che spirituale. Riesce a riequilibrare corpo e mente, fondendoli e rilassando tutti coloro i quali si siedono nelle sue vicinanze. E’ innegabile. Fortunati sono quanti ne posseggono uno nella propria casa. Purtroppo, però, c’é da dire che non è tutto rose e fiori.

Pensiamo, ad esempio, al problema che riguarda il trasporto della legna dalla cantina alla propria abitazione. Se si vive a piano terra risulta essere tutto molto più facile. Ma le difficoltà aumentano quando c’é bisogno di salire le scale. E non parliamo del primo piano. Ma sono molte le famiglie che hanno un camino e che vivono ai piani alti.

Certo, c’é sempre l’ascensore. Ad ogni modo, però, il problema non è solo questo. Sì, perché, come ben sapete, c’é sempre la possibilità che si sporchi in casa e bisogna pulire tutto. In più, bisogna stare attenti alla pulizia della canna fumaria per non incorrere in spiacevoli inconvenienti che vanno a minare la sicurezza della casa e dei suoi abitanti.

C’é, poi, ancora un altro problema che in molti non ritengono importante. Parliamo del vetro termico del camino che si sporca e, in alcuni casi, diventa nero. In questo modo, viene a mancare quella che è la magia della fiamma del camino. Vi spiegheremo i motivi per cui avviene ciò e, soprattutto, vi consiglieremo come eliminare questa fastidiosissima problematica.

Vetro del camino brillante e pulito? Ecco come fare!

Prima di svelarvi questo segreto importantissimo, vi diciamo velocemente il perché accade che il vetro si sporchi e diventi completamente nero. E le motivazioni sono diverse. Innanzitutto, c’é la possibilità che la canna fumaria non tiri bene il fumo verso l’alto. In più, magari, la legna acquistata non è stagionata al punto giusto e le temperature raggiunte dalle fiamme sono alquanto basse.

La conseguenza è quella di avere un vetro sporco, nero, che non lascia spazio all’immaginazione vostra e di chi vive con voi in casa. Niente paura, però, perché c’é un trucco segreto che prevede l’utilizzo di un elemento naturale per far sì che il vetro torni come nuovo. La prima cosa da fare è preparare mezzo litro di acqua ben calda.

Al suo interno vanno inserito 100 ml di aceto. Ora, una volta preparata questa miscela, dovrete sincerarvi che il camino ed il vetro siano completamente freddi. Solo in questo momento potrete procedere ad inumidire un panno con la mistura ed a passarlo con forza sul vetro. Grazie alle proprietà sgrassanti dell’aceto, tutto lo sporco andrà via in un baleno. E, poi, verrà anche disinfettato!