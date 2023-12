Milionari d’Italia: nuova classifica svela chi sono i nuovi paperoni e le vecchie conferme | Il primo posto ha un patrimonio da sturbo

Come ogni anno, anche per il 2023 Forbes ha stilato la classifica delle persone più ricche del mondo: ecco gli italiani. Le prime posizioni sono occupate dai leader di alcuni dei più grandi gruppi industriali e produttivi del nostro Paese. Scopriamo insieme chi sono, dunque, gli italiani più ricchi del 2023.

Il 2023 è stato un anno piuttosto particolare per tutti. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune vicende che hanno impattato in maniera enorme il nostro modo di vivere il quotidiano. Di certo l’economia ha subito dei colpi molto duri da mandare giù. Il tutto è cominciato con la pandemia da Covid-19. Le chiusure forzate hanno determinato un calo dei consumi e della produttività che si sono ripercosse uniformemente su tutti i settori.

La ripresa è stata dura, e ha portato alcuni casi particolari come la crisi dei semiconduttori. Passato il periodo più difficile, poi, ci hanno pensato gli eventi geopolitici a mandare di nuovo in crisi il sistema. L’inflazione è cresciuta e i prezzi sono aumentati. Tutti ne hanno sentito le conseguenze, dai piccoli risparmiatori fino alle grandi aziende. C’è qualcuno, però, che aveva le spalle ben coperte in questa situazione.

Come ogni anno, la celebre rivista Forbes stila la classifica delle persone più ricche del pianeta. Mettendo il focus sui confini nazionali, è molto interessante scoprire chi sono i miliardari più ricchi d’Italia: scopriamo dunque i primi dieci in classifica.

La top 10 dei ricchi più ricchi d’Italia

In ultima posizione troviamo Luca Garavoglia, il quale si ritrova in questa posizione a parimerito con altre undici persone. Per il presidente del Gruppo Campari si parla di un patrimonio di 4 miliardi di dollari. Con un patrimonio simile troviamo poi l’erede dell’impero Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio. Tutti i suoi familiari si trovano alla stessa posizione: tra questi troviamo Rocco Basilico. Stesso patrimonio anche per l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone.

Miuccia Prada è al sesto posto, con un patrimonio di 4,5 miliardi, esattamente come suo marito Patrizio Bertelli. In quinta posizione c’è Sergio Stevanato con 6,7 miliardi di dollari, e in quarta troviamo Massimiliana Landini Aleotti con 6,8 miliardi di dollari. Il podio si apre con Piero Ferrari, patron della casa di Maranello, con un patrimonio di 7,6 miliardi di dollari. Al secondo posto l’immancabile Giorgio Armani con un patrimonio di 12,9 miliardi di dollari, ma il distacco è netto dalla prima posizione: qui troviamo Giovanni Ferrero con un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari.