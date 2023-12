Google nei guai: Apple non vuole che si tocchi la sua tecnologia e blocca questa App che utilizziamo tutti i giorni | Se hai Android sei spacciato

C’è una brutta, anzi, bruttissima notizia per tutti gli utenti Android che utilizzavano un’applicazione che li avvicinava alla tecnologia Apple.

Come ben sapete tutti, la società di Cupertino è molto gelosa di ciò che produce e sviluppa e ciò è dimostrato anche e soprattutto dal fatto che gli utenti, almeno per il momento, non possano scaricare, come accade con Android, applicazioni provenienti da App Store o soggetti terzi. La motivazione è che Apple tiene a quella che è la sicurezza dei suoi utenti, tutti, nessuno escluso.

In realtà, possiamo dire che abbia ragione. Gli utenti con device Android, sono soggetti a problemi riguardanti le apk e le applicazioni scaricate non dal Play Store di Google. Prima, però, abbiamo detto che, per il momento, era così. Si, perché anche l’azienda fondata da Steve Jobs, dovrà fare i conti con l’apertura agli altri App Store concorrenti, dettata dalla nuova normativa europea.

Insomma, tra poco, probabilmente il prossimo anno, Apple si dovrà adeguare alla novità di Legge e gli utenti potranno, finalmente, scegliere cosa ed attraverso quale strumento scaricare le proprie applicazioni sui device in loro possesso. Ma questo è totalmente un altro discorso. Ne abbiamo dato cenno per farvi capire cosa Apple pensa circa la sicurezza degli utenti e dei device in possesso.

Ciò di cui vogliamo parlarvi, invece, ha si a che fare con Apple, ma ha anche come protagonista Google ed Android. Ora, la società di Cupertino ha detto stop ad una applicazione utilizzata da tantissimi utenti ogni giorno e a qualsiasi ora. Insomma, Google è nei guai e gli utenti sono praticamente insoddisfatti e nel panico. Vediamo cosa sta accadendo e, soprattutto, di quale applicazione si tratta.

Apple: una batosta per Google ed i suoi utenti dopo il blocco di questa App.

Ebbene sì, dovete sapere che c’è un’applicazione multipiattaforma che, nelle ultime settimane, consentiva agli utenti Android di accedere, inviare e ricevere messaggi con iMessage. In pratica, gabbava i server di Cupertino. Sembrava che il servizio venisse usato proprio da utenti Apple e non da utenti di un’altra realtà. Ed ecco che Apple, prontamente, è intervenuta.

E lo ha fatto mettendo in atto alcune funzionalità difensive che hanno bloccato l’operatività dell’applicazione in questione. Questa è Beeper Mini. Ne avrete sicuramente sentito parlare. In particolar modo, Apple accusa l’azienda che l’ha sviluppata di minare la sicurezza dei suoi utenti, facendo sì che chi utilizzi l’app si avvalga di credenziali totalmente fasulle.

Di contro, Beeper si difende sostenendo che non c’è alcun segnale che possa fare pensare a problemi di privacy e sicurezza e, inoltre, anche la crittografia end to end è garantita. Apple, però, non ha voluto sentire ragioni ed ha bloccato il servizio. L’azienda di Beeper Mini, infine, ha dichiarato che è disponibile a metter su, in collaborazione con Apple, delle correzioni atte a fare sì che la sua App risulti maggiormente sicura. Staremo a vedere.