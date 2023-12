Natalissimi: la mega promozione di Natale di Unieuro che uccide Amazon e Mediaworld | Sconti esagerati e piccole rate impossibile da battere

C’é una promozione davvero assurdo proprio in questo periodo che è stata messa su da Unieuro per soppiantare tutta la sua concorrenza.

E’ qualcosa di davvero fantasmagorico che vi farà fare i salti di gioia, soprattutto in questo periodo in cui tutti sono presi dalla voglia di fare al più presto i regali di Natale. E, proprio per questo motivo, vi diciamo che ci sono davvero centinaia di prodotti in offerta a prezzi molto vantaggiosi. Ma non è la sola cosa che salta agli occhi.

Sì, perché potrete scegliere di pagare tutto ciò che acquistate in dieci comodissime rate completamente a tasso zero. Non ci sarà nessun interesse. Come al solito, abbiamo preparato una mini guida agli acquisti. Ma prima di sviscerare quali sono le occasioni più ghiotte, vi diciamo che Unieuro comunicherà a tutti gli utenti in Tv, giorno dopo giorno, un ulteriore prodotto in promozione.

Sì, avete capito benissimo. Oltre quelli già pensati per voi, ce ne sono alcuni che arriveranno di volta in volta fino al 24 dicembre. Ad esempio, dovete sapere che la Vigilia di Natale avrà come protagonista uno smartwatch Samsung. Ma Unieuro rivelerà il modello e il costo soltanto il giorno prima! Ma, bando alle ciance, e vediamo cosa bolle in pentola.

Natalissimi Unieuro, c’é l’imbarazzo della scelta: vorreste acquistare praticamente tutto!

Innanzitutto, vi diciamo che c’é ampio spazio per le smart Tv. Tra le tante, vogliamo menzionare, ad esempio, la TV OLED 4K 55″ S90C Samsung e la Soundbar S801B – Sound Experience Kit a soli 1399 euro. E, in omaggio, avrete anche The Frame da 32” del valore di 568 euro. Passiamo, ora, invece, alla telefonia, con un occhio mirato agli smartphone.

Troviamo i Google Pixel 8 Pro con schermo da 6.7″, doppia SIM 5G, Ram 12 GB e memoria interna da 128 GB. Il costo in promozione è fissato a 999,00 euro. Se state pensando, poi, ad un regalo tecnologico, ma che non abbia costi esorbitanti ecco lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite proposto a 39,99 euro. E non è finita qui. Sì, perché, tra i tanti laptop proposti in vendita in promozione, spicca il Macbook Air da 13″ con chip M2 e 256GB di memoria interna a soli 1199,00 euro.

Capitolo elettrodomestici. Tra quelli piccoli, segnaliamo la presenza a volantino della Macchina Caffè DeLonghi Superautomatica Magnifica Start ECAM220.22.GB a soli 349,90 euro. Per quanto riguarda, poi, i grandi elettrodomestici, merita attenzione la Lavatrice Hotpoint NF96WKIT da nove chili, in classe energetica A. Il suo costo è di 299,90 euro.

Ma non è finita qui. Infatti, dovete sapere che ci sono numerose pagine dedicate ai grandi marchi come Xiaomi, Samsung, Google. E questi solo per citarne alcuni. Insomma, si tratta di un evento promozionale senza precedenti. Ma, come al solito, c’é il problema della breve durata. Bisogna sbrigarsi perché dura solo fino al prossimo 24 dicembre.