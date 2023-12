Ikea: spopola tra Rete, Social ed Influencer la nuova sedia ergonomica | Adesso un must che si prende a pochi euro

Anche Ikea guarda al passato per portare sul mercato i prodotti del futuro: questa nuova sedia è veramente eccezionale. Il catalogo della catena di produzione e distribuzione di arredi più famosa del mondo arriva con una proposta molto interessante. Questa nuova sedia avrà un prezzo imbattibile unito a un design iconico: ecco di cosa si tratta.

All’interno delle nostre case si ritrovano tanti arredi diversi con scopi differenti. Quando ci trasferiamo in una nuova abitazione, la prima cosa che facciamo è acquistare tutto il necessario. Si parte dagli elettrodomestici, alleati indispensabili nelle famiglie di tutto il mondo. La lavatrice per pulire i panni sporchi, l’asciugatrice per far sì che si asciughino anche in condizioni climatiche non eccelse, la lavastoviglie per lavare le posate e i piatti.

Il frigorifero e il congelatore sono fondamentali per conservare il cibo a lungo, la televisione è oramai un elemento imprescindibile di ogni casa. Insieme a questi strumenti, che continuano a produrre spese nel tempo, ci sono altri esborsi che invece si devono affrontare una sola volta. L’arredamento riguarda tutto ciò che è indispensabile per rendere la nostra casa accogliente e funzionale.

Il mobilio può portare anche a spese considerevoli. Tutto varia in base ai brand che si utilizzano e ai materiali che si desiderano avere in casa. Ikea di certo è uno dei fornitori più popolari del pianeta, e ora sta per portare sul mercato un pezzo totalmente innovativo.

Ikea, arriva la nuova sedia: design e prezzo bassissimo

La vera e propria rivoluzione di Ikea è stata la capacità di portare sul mercato mobili a basso prezzo accessibili ai consumatori di ogni tipo. Sfruttando i processi produttivi e distributivi, nel tempo il marchio svedese ha consolidato il suo posizionamento in maniera definitiva, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi che devono acquistare nuovi mobili.

Nel corso del tempo, alcuni pezzi di design sono diventati iconici. Ora, Ikea sta per distribuire la sua nuova sedia STEIN. Questo nuovo modello richiama in toto un’altra sedia che nel passato è diventata piuttosto famosa nel catalogo Ikea: la sedia Kartell. Questo nuovo modello, inoltre, riduce il prezzo base di 70 euro, e si potrà acquistare a 55 euro. Non si tratta di una promozione o di uno sconto, ma di una vera e propria riduzione permanente. Insomma, un grande affare quello proposto da Ikea.