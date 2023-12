Apple passa all’offensiva: arrivano le AirPods 4 e quello che possono fare è pura rivoluzione | Anche la custodia ora diventa smart

In ben sette anni dalla loro prima apparizione sui mercati internazionali, possiamo dire che le AirPods ne abbiano fatta di strada.

Era settembre 2016 e la Società di Cupertino le presentò insieme agli iPhone 7, ricordate? Ed in pochissimo tempo eccole arrivare al vertice delle classifiche dei gadget di Apple. La seconda generazione, poi, arrivò, all’incirca, tre anni dopo. Era, infatti il 2019 ed arrivarono insieme al loro chip H1. Ma non solo.

Infatti, avevano una durata maggiore rispetto a quelle che le avevano precedute. Inoltre, gli utenti potevano contare anche sulla custodia di ricarica e ad una funzionalità nuova e davvero molto importante. Da quel momento, infatti, non sarebbero serviti più tocchi per attivare l’assistente vocale virtuale Siri. Insomma, fun un enorme passo in avanti!

Poi, nel 2021, sono arrivate le AirPods di terza generazione ed ora, finalmente, si parla anche della quarta. E no, se state pensando che ci siano soltanto ancora voci circa il suo arrivo sui mercati, vi state sbagliando di grosso. Sì, perché diventeranno realtà molto prima di quanto possiate immaginare. Ed il 2024 è l’anno prestabilito per il loro atterraggio sul nostro Pianeta.

Saranno degli accessori davvero fantastici e siamo sicuri che gli utenti, una volta conosciute meglio, faranno in modo che Apple raggiunga quello che è il suo obiettivo primario: dire addio alla seconda e, finanche, alla terza generazione delle AirPods. Pronti a scoprire cosa il futuro ha in serbo per tutti? Resterete a bocca aperta!

Ecco le AirPods di quarta generazione: tutte le novità!

Sono tantissime le nuove funzionalità che, secondo leakers bene informati, arriveranno insieme alle nuove AirPods di quarta generazione. La prima novità, però, è che secondo quanto riportato sul web, ci saranno ben due versioni e, ovviamente, come già pensabile, anche i prezzi risulteranno essere diversi. Quello che cambierà tra le due versioni è il design.

Avranno, infatti, steli più corti in modo che gli utenti non riscontrino problemi ad indossarle. Avete presente, poi, le caratteristiche delle versioni base e Pro della terza generazione? Beh, con l’arrivo della futura generazione, queste caratteristiche fisiche si fonderanno. Ci sono novità anche per quella che sarà la loro custodia.

Ci sarà, innanzitutto il connettore USB-C. E, poi, avranno in dote ben due altoparlanti grazie ai quali i segnali inviati da Trova il mio dispositivo saranno maggiormente fruibili. Ed infine, c’é una novità esclusiva per la versione Pro. Si, perché arriveranno con l’ANC di serie. Grazie a questa tecnologia saranno eliminati, totalmente, tutti i rumori di fondo!