Se hai un iPhone stai attento: con il nuovo aggiornamento spunta fuori una nuova App di Apple | Che cos’è e come si usa?

Il nuovo aggiornamento del sistema operativo degli iPhone è, finalmente, arrivato dopo un lunghissimo periodo di attesa.

Era atteso perché è quello che va a sanare completamente e non solo parzialmente, dopo tanto tempo, quelli che erano i numerosissimi bug e le numerosissime vulnerabilità riscontrati dagli utenti sin dall’arrivo di iOS 17 a settembre. Abbiamo avuto modo di parlarne ampiamente in questi mesi e c’é da dire che molti utenti si sono posti una domanda.

“Cosa è successo alla Società di Cupertino?“. Ebbene sì, non sembrava fosse lei. Non è mai capitato che arrivassero tutti insieme problemi grossi come questi. Pensiamo, ad esempio, agli iPhone 15 Pro e Pro Max che si surriscaldavano moltissimo. Ma anche al fatto che la loro batteria durava un batter di ciglia. E, come non menzionare le vulnerabilità riscontrate!

Per alcuni esperti, poi, queste ultime, sono state anche ampiamente sfruttate da malintenzionati. Certo, Apple ha rilasciato subito un aggiornamento d’urgenza e, poi, iOS 17.1 per far sì che tutte le problematiche potessero essere sanate. Purtroppo, però, la risoluzione è stato soltanto parziale. E c’é stato bisogno di attendere fino a pochissime ore fa per avere l’aggiornamento giusto.

Parliamo di iOS 17.2 che ha risolto tutto ed ha portato in dote con sé anche delle nuove funzionalità davvero assurde. Tra queste c’é una nuova applicazione che sta già facendo gioire tutti gli utenti che hanno avuto modo di provarla. Vediamo, insieme, di cosa si tratta e, soprattutto, cosa consentirà di fare a tutti in maniera davvero molto, ma molto semplice e veloce.

Nuovo aggiornamento e nuova App: in che modo si può utilizzare?

Certo, innanzitutto, bisogna partire dal fatto che solo gli iPhone che supportano iOS 17.2 l’hanno ricevuta. Fatta questa dovuta precisazione, partiamo subito dal fatto che questa sia una funzionalità importantissima che permetterà a tutti gli utenti di non avere alcun problema di ricezione. Ebbene sì, può capitare di trovarsi in posti remoti in cui la linea non esista.

E non si avrà la possibilità nemmeno di inviare o ricevere una telefonata. Ma questa nuova funzionalità, permetterà di passare dalla rete cellulare alla rete Wi-Fi senza alcun problema e, soprattutto, le chiamate non verranno interrotte all’improvviso. Passerà dall’una all’altra rete e viceversa senza alcun problema. Parliamo di Wi-Fi Calling.

Al momento questa funzionalità è offerta da WindTre e da Tim. Ovviamente, come abbiamo avuto modo di accennare, solo chi possiede smartphone Apple compatibili potrà attivarla. E per farlo è davvero molto, ma molto semplice. Basterà entrare all’interno delle Impostazioni dell’iPhone ed il gioco è fatto!