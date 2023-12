Auricolari wireless: se usi ancora quelli bianchi che tutti conosciamo allora non hai per nulla stile | Questi nuovi Huawei sono design e moda di alta gamma

Gli auricolari sono entrati, in maniera prepotente, nelle vite di tutti gli utenti per la loro praticità e per la semplicità di utilizzo.

Sono comodissime e questo è fuori di dubbio. Ma ve le ricordate le cuffie di qualche anno fa? Beh, erano tutte con i cavi ed anche molto grandi. Poi, son passate di moda e sono arrivate quelle piccole, ma che avevano comunque bisogno di essere collegate tramite cavo ai dispositivi. Col passare del tempo, poi, ecco spuntare gli auricolari wireless.

Bianchi, neri o dalle colorazioni assurde, erano e sono ancora oggi, molto, ma molto apprezzati. Certo, ci sono alcune cuffie davvero enormi ed altre che hanno delle forme e delle colorazioni molto, ma molto bizzarre. E, poi, sono anche ampiamente personalizzabili. C’é chi, addirittura, le fa assomigliare a delle orecchie di coniglio.

Diciamo che sono funzionali all’ascolto della musica preferita o servono per le conversazioni tramite telefonate o messaggi, ma devono pur sempre piacere. E, molto spesso, diventano anche molto appariscenti. ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché è arrivato un nuovo modello di auricolari wireless assurdo.

Ed a proporli al grande pubblico è stata Huawei. Sono sì auricolari ed hanno sì le stesse funzionalità degli altri, ma vanno anche oltre. In più, c’é da dire che sono un prodotto di design ed anche di alta moda. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvene in questo articolo. Siamo sicuri che ve ne innamorerete, come noi d’altronde, al primissimo colpo! E’ stato un colpo di fulmine!

Huawei Free Clip: auricolari wireless che sembrano orecchini.

Vi diciamo, innanzitutto, che non c’è differenza tra i due auricolari. Entrambi, possono essere indossati sia all’orecchio destro che all’orecchio sinistro. Sono arrivati sul mercato dopo attenti studi sull’ergonomia di oltre 10 mila orecchie umane. La loro durata, poi, è davvero enorme. Infatti, durano ben 36 ore continue. Ma c’é di più.

Sì, perché la durata può essere maggiormente ottimizzata nel caso in cui, ad esempio, gli utenti abbiano bisogno di rispondere ad una telefonata. In questo caso, possono utilizzarne anche soltanto uno. Hanno una forma che ricorda un fagiolo e si adattano perfettamente a tutte le orecchie. Non avrete alcun fastidio.

Inoltre, sono dotati di certificazione Ip 54 e, quindi, sono resistenti ad acqua e polvere. Inoltre, grazie alla loro conformazione, non avrete problemi legati a disturbi a causa del vento e dei rumori di fondo. E la cosa ancor più bella dei Free Clips di Huawei è che si possono già acquistare sul sito ufficiale dell’azienda a 199,90 euro, ricevendo, in omaggio per acquisti fino al 31 dicembre, un braccialetto Smart Huawei Band 8.