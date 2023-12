Investimenti: se pensi di comprare Bitcoin oppure Oro per farci speculazione stai sbagliando tutto | Comprati questo e ti ritroverai un mucchio di soldi

In questo periodo difficile, è la crisi economica e sociale a farla da padrona, andando a braccetto con l’alto tasso di inflazione.

Ormai, i cittadini non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Sono costretti, costantemente, a dar fondo ai propri risparmi custoditi all’interno dei conti correnti. Ma i continui prelievi di denaro contante vanno a depauperare i loro risparmi di una vita. A concorrere a ciò, poi, ci si mette l’inflazione e i bassi tassi di interesse praticati dalle banche sui conti correnti.

E ciò avviene nonostante la Bce abbia continuamente, nell’ultimo periodo, intimato ai vari Istituti di Credito presenti sul territorio di alzare significativamente i tassi di interesse sui conti correnti dei cittadini. Insomma, oltre a concorrere ad abbassare il potere di acquisto, questo scenario economico globale, sta facendo sì che i soldi dei cittadini spariscano.

E’ in atto una vera e propria patrimoniale, ma silenziosa. Pensate che si è evinto che viene prelevato lo 0,56% su base mensile dai conti correnti. Mai vista una cosa simile prima d’ora. Pensate che nel 1992 arrivò il prelievo forzoso di cui tutti si ricordano, ma fu solo dello 0,6% una tantum. Era una notte caldissima di piena estate, a luglio.

Molti, però, seguendo i tantissimi consigli che ci sono in giro, compresi i nostri dei mesi scorsi, hanno iniziato ad investire parte dei loro risparmi. E lo hanno fatto nei modi più svariati. C’é chi ha investito in titoli di borsa, che, invece, in Btp, chi in Bitcoin, chi, addirittura, nell’oro! Ma siete sicuri che Bitcoin e oro siano davvero così convenienti? Secondo noi, è meglio investire in altro. Vediamo isnieme.

Comprare Bitcoin e oro risulta remunerativo, ma mai quanto comprare l’argento!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Secondo le previsioni degli esperti del settore, infatti, questo metallo sorpasserà di gran lunga proprio l’oro. Quest’ultimo, in termini percentuali, guadagnerà il 15%, mentre l’argento il 20%. Pensate che il suo prezzo raggiungerà facilmente la cifra dei 30 dollari all’oncia. Si tratta di qualcosa di stupefacente.

Ed investire in argento è davvero facilissimo e ci sono davvero tantissime opportunità. Ovviamente, la prima possibilità di investimento è farlo direttamente con l’acquisto dell’argento. Ciò porterà guadagni e zero spese. Al contrario degli EFT che doneranno dei guadagni assurdi, ma porteranno anche delle spese e delle commissioni.

Inoltre, potrete anche optare per investire i vostri soldi nelle azioni delle aziende che estraggono questo metallo. Infine, dovete sapere che potrete fare speculazione, investendo in futures argento. In questo caso, farete un accordo di acquisto di argento ad un prezzo stabilito nel presente, ma lo acquisterete in futuro. Il prezzo non cambierà per voi!