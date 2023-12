Google Maps, che svolta: ora nessuno potrà più tracciarti o sapere dove sei | La modalità invisibile cambia le regole del navigatore

Grandi novità sono in arrivo per una delle applicazioni più famose del mondo: Google Maps ha un update che protegge la privacy. Con le nuove impostazioni che vengono introdotte in questa versione, la tracciabilità dei nostri dai personali sarà solo un ricordo: ecco tutte le novità che sono presenti nell’aggiornamento di Google Maps.

Ogni giorno miliardi di persone utilizzano i loro smartphone per compiere una miriade di operazioni. La loro diffusione capillare, dopotutto, è dovuta anche alla loro incredibile utilità. Per qualsiasi necessità lo smartphone offre a disposizione un qualche tipo di soluzione. Con questo piccolo strumento possiamo connetterci istantaneamente con le persone di tutto il mondo grazie ai social network che oramai sono parte integrante della nostra routine.

Se vogliamo guardare un film o una serie TV possiamo utilizzare Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Now TV, oppure anche YouTube e Twitch, vie di mezzo tra le piattaforme social e i servizi di streaming. Attraverso i numerosi browser, poi, possiamo navigare il web e leggere notizie, ottenere informazioni, e informarci in tempo reale. Inoltre, non bisogna dimenticarsi che l’intelligenza artificiale è solo agli albori, e presto diventerà centrale anche nell’utilizzo dello smartphone.

Un’altra funzionalità molto importante presente in questi device è certamente quella del GPS. Grazie alla geolocalizzazione possiamo osservare le mappe del mondo che ci circonda, ricercare i percorsi migliori e orientarci.

Google Maps si rinnova: niente più pericoli per la privacy

Da quando il mondo è diventato iperconnesso sono tanti i risvolti etici che sono stati sollevati. Avvicinare così tanto le persone, mantenendole fisicamente lontane, è una questione che ha avuto degli sviluppi singolari. Per esempio, il web può essere anche un luogo molto pericoloso in cui hacker e criminali informatici si aggirano alla ricerca di informazioni private e occasioni per rubare soldi in qualche maniera. Certo, bisogna fare attenzione. Ma i nostri dati sono spesso richiesti dai servizi che utilizziamo.

Quando usiamo Google Maps, per esempio, i server di Big G salvano i nostri dati per un periodo di tempo. Ora, però, con il nuovo aggiornamento questo periodo passa da 18 a 3 mesi, ma avverrà solo tramite cloud, e solo se espressamente richiesto. In caso diverso, invece, i dati verranno registrati solo in locale, dove noi utenti saremo gli unici a poterli visualizzare. Cambia anche l’intuitività dell’interfaccia, che ora rende estremamente semplice eliminare e gestire i dati personali.