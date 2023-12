Eurospin fuoritutto: speciale vestiario termico per combattere il freddo con stile e comodità | Tecnici e casual ti proteggono e danno un tocco di classe

Quando si parla di Eurospin o di altri grandi catene di distribuzione simili e delle loro offerte, si pensa sempre solo ai generi alimentari.

E, ovviamente, non c’è nulla di più sbagliato. Si, avete capito benissimo. Perché Eurospin offre ai suoi utenti numerosissimi altri prodotti oltre quelli alimentari. Ci sono dispositivi elettronici e, finanche, indumenti. Ed è proprio di questi ultimi che vogliamo parlarvi in questo articolo. L’azienda ha messo su un volantino eccezionale.

Ed oltre le solite offerte, al centro dell’attenzione, questa volta, ci sono tantissimi capi di vestiario termico che sono ottimi durante la stagione invernale. Faranno si che si possa restare caldi sia durante le passeggiate, sia durante le gite in montagne. Ma saranno utili anche in casa quando si vorrà rinunciare al riscaldamento per risparmiare un po’.

E di questi tempi, “risparmio” è la parola più utilizzata da tutti gli utenti. Possiamo dire che sia diventata una vera e propria parola d’ordine. Per questo motivo, abbiamo voluto preparare una mini guida a quelli che sono i prodotti in offerta all’interno del nuovissimo volantino Eurospin. Siamo sicuri che, una volta conosciuti, ci ringrazierete!

Eurospin offre soluzioni contro il freddo ed a basso costo!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Certo, il volantino non ha solo questi prodotti. Ci sono ben 24 pagine da poter esplorare ed in più, alcune offerte, potrete trovarle anche online ed altre solo ed esclusivamente sul suo sito web. Troverete di tutto, dai generi alimentari alle idee per il Natale, come il cenone, il pranzo ed i regali.

Ma ci sono anche elettrodomestici, padelle e quelli che sono i protagonisti del nostro articolo. Innanzitutto, prima di svelarvi i prodotti principe, vi diciamo che per le vostre uscite, Eurospin ha pensato a dei set. Il primo è formato da berretto e sciarpa, mentre il secondo da sciarpa e scaldacollo. In entrambi i casi, il costo è lo stesso: 12,99 euro.

Per le vostre serate in casa, potrete optare, poi, per le calze antiscivolo. In questo caso, ci sono anche quelli per bambini e costano 4,99 euro a set. Quelle per donna e per uomo, invece, costano solo un euro in più, 5,99 euro. Ma la vera chicca non v’è l’abbiamo ancora raccontata. Infatti, dovete sapere che potrete trovare le maglie termiche ed i pantaloni termici.

Attenzione, perché ci sono sia per donna che per uomo ed il costo è davvero irrisorio. Non importa se decidiate di acquistare una maglia o dei pantaloni. Li pagherete tutti 11,99 euro cadauno. Insomma, è un’occasione davvero da non perdere. Dovrete sbrigarvi perché come tutte le promozioni, anche questa ha una scadenza. Terminerà, infatti, il prossimo 24 dicembre!