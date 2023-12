Canva secrets: con questi codici di sblocco funzioni chiunque potrà creare immagini e video da vero professionista | Tra AI e filtri magici realizzerai cose spettacolari

Tra i tantissimi programmi presenti sul web, ce n’è uno che risulta estremamente comodo: ecco i codici segreti da utilizzare su Canva. Quando abbiamo la necessità di creare opere grafiche, oppure di modificare fotografie, sembra non esserci strumento più efficace di questo. Canva è davvero il massimo quando si tratta di produrre contenuti con semplicità e intuitività.

Il mondo del web e dei social sta trasformando le persone che ne entrano a contatto in maniera sempre più continuativa. Sono molte le statistiche che riportano quanto le persone, al giorno d’oggi, non riescano più a mantenere livelli di attenzione elevata per lunghi periodi di tempo. Questa è anche una delle motivazioni per cui si ipotizza che nessuno legga più i vecchi romanzi.

I video brevi diffusi da Instagram, TikTok, Facebook e dalle altre piattaforme hanno fatto sì che ci appoggiassimo su una serie di gratificazioni istantanee che non richiedono una partecipazione attiva a livello cognitivo. Di certo, i contenuti visivi d’altro canto ne hanno beneficiato. Quando si tratta di creare grafiche impattanti, loghi e, in generale, di modificare immagini, le alternative a disposizione sono molte.

Ce n’è una in particolare che negli ultimi anni è diventata enormemente popolare grazie alla sua semplicità di utilizzo: Canva offre tutti gli strumenti necessari per ottenere il massimo anche senza sborsare un euro. Non tutti, però, sono a conoscenza di un segreto importante del programma.

I codici segreti di Canva

All’interno di Canva si possono svolgere tantissime operazioni: si possono inserire testi, modificare i colori, aggiungere suoni, caricare modelli già pronti, e molto altro. Un aspetto importante è quello che riguarda l’inserimento degli “Elementi“, cioè disegni, grafiche, e figure geometriche preimpostate che possono essere aggiunte a nostro piacimento all’interno dei nostri lavori. Nella barra in alto, però, abbiamo la possibilità di inserire alcuni codici segreti che permettono di accedere a materiale interessante.

Scrivendo nella barra “set:nAEgBnzvgJE“, si trova una vera e propria chicca. Tra gli elementi proposti, infatti, verranno presentate le vecchie schermate di Windows che indicavano un errore, con varie diciture. Inserendo invece il codice “set:nAFZ9:tUQZM“, si ottiene la possibilità di aggiungere alle proprie creazioni alcuni sticker di personaggi in 3D che sono ritratti mentre affrontano varie azioni della quotidianità. Se, invece, preferiamo i disegni stilizzati, possiamo semplicemente digitare “set:nAEvfMK8l4Y“. Insomma, sono molti gli elementi a disposizione: meglio esplorarli tutti per non perdersene nessuno.