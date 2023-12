Banca Intesa: nasce questo nuovo prodotto che tutti possono attivare anche senza il conto corrente | Una mano dal Cielo per i nostri risparmi

Banca Intesa Sanpaolo offre un nuovo strumento, una protezione ‘disconnessa’ dalle necessità di avere o meno un conto corrente, ma non dimeno davvero molto utile. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Ci riferiamo in questo caso la proprio amato smartphone. Come infatti è noto il cellulare oggigiorno viene utilizzato davvero per ogni evenienza; non solo chiamate e messaggi, ma come portafoglio digitale, come carta di identità, come block notes, come registratore, come proiettore video, come badge di lavoro e così via. Sembra proprio che dello smartphone non se ne può fare a meno. Ma cosa succede quando lo stesso smette di funzionare? Cosa avviene quando lo smartphone si rompe? Se non ci si ricorda e/o non sono state salvate le diverse password, si rischiano guai notevoli, problemi non da poco. La paura di molti è di restare ‘bloccati’, senza accesso a molte delle funzionalità della società moderna.

Intesa ci viene , a questo proposito, in soccorso tramite un’assicurazione ad hoc per il cellulare, semplicemente denominata ‘Protezione Smartphone‘. Ma di che cosa si tratta, esattamente?

E’ una polizza che si può acquistare e attivare se si compera un prodotto di uno dei partner di Intesa a rate tramite app e internet banking. La polizza offre una copertura in caso di danni materiali accidentali parziali o totali.

La polizza permette di rimborsare le spese di riparazione, di restituire il cellulare, in caso di rottura totale, a prezzo d’acquisto ed è assai facile – almeno secondo Intesa – da acquistare.

Come acquistare la polizza di Intesa per gli smartphone

La procedura prevede di accedere alla sezione Prodotti dei Partner a rate dall’app Intesa Sanpaolo Mobile o dal proprio Internet Banking, di scegliere l’offerta più adatta in combinazione con lo smartphone desiderato e infine di comperare cellulare con polizza annessa.

Si tratta di una polizza consigliabile a chi utilizza il cellulare per lavoro, ogni giorno, senza sosta; sempre tenendo però a mente che la polizza in questione ha la durata di 365 giorni, cioè un anno.

Il principale ostacolo consiste nel dover scegliere forzatamente uno degli smartphone con partner Intesa Sanpaolo e di doverlo pagare a rate, senza la possibilità di un singolo, definitivo, acquisto. Inoltre la polizza va necessariamente sottoscritta quando si acquista il cellulare, non dopo. Tutti limiti piuttosto pesanti, specie considerando le offerte ultra competitive disponibili sui siti generalisti come Amazon & co.