Torna l’incubo del Natale: la spietata truffa che prima ti mette in ginocchio e poi nemmeno ti permette di ricevere i regali | Se ci caschi sei finito

Sta per arrivare Natale e, con esso, ci si ritrova di fronte alla corsa sfrenata, anzi, sfrenatissima ai regali ai tenti parenti ed amici.

Poco importa se ci si reca in uno dei tanti negozi fisici presenti sul territorio nazionale o se si opta per acquisti online. Ciò che conta è avere il regalo giusto per tutti e, soprattutto, averlo per tempo. Altrimenti si rischia di fare una vera e propria brutta figura. Purtroppo, però, bisogna stare attenti ad una truffa che sta prendendo nuovamente piede.

Certo, potreste dire che si è accerchiati dalle truffe. Dovunque si girino, i cittadini devono stare molto attenti. Queste possono capitare a qualsiasi ora ed in qualsiasi posto ci si ritrovi. E non potremmo assolutamente darvi torto. Anzi, siamo concordi con voi. Ce ne sono di diverse e molte riguardano le transazioni bancarie ed i prelievi bancomat.

Tra le altre, possiamo annoverare le truffe telefoniche o quelle via mail. Ma, puntualmente, ogni volta che ci si avvicina alle festività natalizie, ecco riapparire una truffa che, seppur vecchia, fa cadere nella rete intessuta dai malviventi, numerosissime vittime. E queste ultime finiscono col perdere tutto, ma proprio tutto.

Dovranno dire addio ai propri soldi e, purtroppo, di conseguenza, anche ai loro regali. Si ritroveranno, in pratica, con un bel pugno di mosche in mano. E nessuno potrà farci nulla. Non c’é soluzione a questa situazione davvero incresciosa. Dovete sapere, poi, che, anche quest’anno, sono tanti gli utenti che ci stanno cascando. vediamo, allora, di cosa si tratta. Vogliamo mettervi in guardia!

Puntuale come un orologio svizzero, ecco la truffa del Natale!

Attenzione, però, perché questo raggiro, che miete vittime ogni anno, avviene esclusivamente online. Quindi, gli utenti che acquistano in questo modo i regali di Natale, devono stare bene attenti a ciò che fanno e, soprattutto ai siti che visitano e scelgono per gli acquisti! Ed ora, con l’Intelligenza Artificiale è ancora più difficile scovare gli inganni.

Sì, perché ci sono migliaia di nuovi siti web fake, grazie ai quali gli hacker hanno un notevole successo. Ma cosa accade nel dettaglio? Beh, come ben sapete, ogni qualvolta si acquistano prodotti online, si fa fede a quelle che sono le comunicazioni dei corrieri in merito alla spedizione in essere. Ed ecco che arrivano i truffatori.

Sì, perché quelle migliaia di siti finti, richiamano proprio alle maggiori aziende che offrono questo servizio. Ed il tutto avviene tramite mail di phishing da parte degli hacker. Si tratta di mail che invitano gli utenti a cliccare dei link per visionare lo stato della spedizione. Ma una volta cliccatoci su, ecco iniziare i guai. Dovranno inserire dati personali e metodi di pagamento. E qui viene il bello! Si perderanno tutti i soldi ed i regali non arriveranno. State molto attenti, perché i corrieri non inviano alcuna mail per verificare o modificare i dettagli della vostra spedizione!