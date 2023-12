Disney+ diventa irrinunciabile: tra nuove tariffe e catalogo 2024 l’occasione è ghiotta ed irripetibile | Spendi poco e vedi solo i grandi successi

Tra le tante piattaforme che offrono contenuti visionabili in streaming c’è anche Disney+ che, da marzo 2020, delizia tutti gli italiani.

Possiamo dire che abbia sfruttato l’onda delle restrizioni dovute alla.pandemia di Covid 19. Le famiglie erano chiuse in casa e ciò ha fatto sì che, sin da subito, sin dal suo arrivo, questa piattaforma avesse il successo sperato. E c’è da dire che i titoli sono davvero tantissimi ed anche originali. Inutile dirlo, è a pagamento!

Fino a pochissimo tempo fa, poi, esisteva un solo piano di abbonamento. Ora, però, è cambiato tutto e gli utenti si stanno ritrovando dinanzi a ben tre piani di abbonamento. Ha seguito la scia di Netflix, proponendo un piano standard con pubblicità. Il suo costo è di 5,99 euro al mese. Poi, c’è il piano Standard senza pubblicità.

In questo caso il costo mensile aumenta e diventa 8,99 euro. C’è anche la possibilità di optare per il piano annuale. Questo costerà agli utenti 89,90 euro. Infine, è arrivato anche il piano Premium. Questo ha un costo mensile di 11,99 euro mensili o 119,90 euro annuali. Certo, per avere la possibilità di ottenere gli stessi servigi avuti in precedenza, toccherà sborsare 3 euro in più al mese.

Ma c’è da dire che la spesa ne vale la pena. Ebbene sì, avete capito benissimo. Il 2023 è stato un anno ricco, anzi, ricchissimo in piattaforma. Ed il 2024 si preannuncia ancora migliore rispetto all’anno che sta volgendo al termine.vediamo, allora, cosa arriverà in piattaforma in modo che ci si può fare trovare preparati. Pronti a sbalordirvi?

Disney+, il countdown è iniziato: sarà un 2024 sbalorditivo!

Topolino – La casa del divertimento, questo è il primo titolo di cui vogliamo informarvi. Ed ancora, per i più piccoli ci saranno numerosissime sorprese. Pensiamo, ad esempio, alla serie Spidey e i suoi fantastici amici o, anche, a SuperKitties. Infine, citiamo Moon Girl e Devil Dinosaur. Passiamo, ora , a due nuove stagioni, anch’esse molto attese.

La prima è Doctor Who e la seconda è Monster & Co. La serie – Lavori in corso. E ce ne sarebbero ancora tantissime altre da elencare. Passiamo, ora, a quello che è il mondo dei piccolissimi insetti. Parliamo di A Real Bugs Life – Megaminimondo che arriverà su Disney+ e National Geographic il prossimo 24 gennaio.

Il 10 gennaio, invece, arriverà Echo, una serie Marvel incentrata sulla storia di Maya, del suo passato e del suo ritorno alle origini. Infine, vi segnaliamo Shogun, una serie ambientata in Giappone nel 1600, ai tempi della guerra civile. Questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo in piattaforma nel 2024. La lista è lunga e continuerà ad arricchirsi. Sarà un anno da non perdere