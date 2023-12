WhatsApp, arriva la contromisura allo spionaggio: in questo modo solo te potrai ascoltarli ed evitare che si diffondano | Audio a prova di FBI

Come si fa a non amare una piattaforma di messaggistica come WhatsApp che, giorno dopo giorno, offre a tutti nuove funzionalità?

Ebbene sì, questo è il suo segreto e Meta, l’azienda proprietaria, lo sa benissimo. Grazie alla sua continua evoluzione, sono davvero tantissimi gli utenti che scaricano ed installano l’applicazione sia per Android che per iOS e Windows. Solo in Italia, la percentuale degli utenti arriva oltre l’85%. Si tratta di numeri davvero impressionanti.

E di aggiornamenti che hanno portato in dote nuove funzionalità, nell’ultimo periodo, ne sono arrivati tantissimi. Pensiamo al Chat Lock, ad esempio, che è stato ampiamente migliorato negli ultimi giorni. Al suo arrivo, infatti, gli utenti potevano bloccare le chat e fare sì che si aprissero con il metodo di accesso biometrico prescelto dagli utenti.

Le chat, però, erano visibili tra le altre. Ora, invece, ecco arrivare i Codici Segreti. Grazie ad essi, le chat che si vogliono tenere segrete scompariranno e riappariranno solo dopo aver digitato il codice prescelto. Basterà impostarlo e, poi, digitarlo nella home, premendo sulla lente di ingrandimento in alto a destra. Un grandissimo passo in avanti che è rivolto alla maggiore tutela della privacy.

Ora, poi, è arrivata una nuova funzionalità tutta da scoprire e, soprattutto, da utilizzare. E la tutela della privacy è la protagonista principale. Si tratta di qualcosa di fantastico che in molti stavano attendendo. Ed ora, finalmente, è diventata realtà. La si potrà utilizzare sempre, in ogni momento della giornata. Pronti a scoprire, insieme a noi, di cosa si tratta?

Spioni e curiosi addio: d’ora in poi basta fare così!

Ebbene sì, quanto è fastidioso che qualcun altro spii, legga, visioni ed ascolti ciò che ci si scambia all’interno delle chat? E non importa che siano quelle private o quelle di gruppo. Non c’è alcuna differenza. Facendolo, queste persone violano l’intimità degli altri. Ecco, però, che, per fortuna, ci hanno pensato gli sviluppatori della piattaforma a rilasciare qualcosa di fantastico.

In realtà, possiamo dire che sia qualcosa di ampiamente già visto, ma che per una particolare tipologia di messaggi era ancora mancante. Parliamo dei messaggi vocali. Si, se fino ad ora, i messaggi testuali, le foto ed i video potevano essere impostati come effimeri, lo stesso non si poteva dire per i messaggi vocali. Come ben sapete, i messaggi effimeri si autodistruggono dopo che qualcuno li ha letti.

Ora accadrà anche ai messaggi vocali. Basterà tenere premura l’icona della registrazione fino a quando non apparirà il lucchetto. Fatto ciò, dopo aver terminato la registrazione dell’audio, basterà cliccare sul simbolo a destra contenente il numero 1 ed il gioco è fatto! Nessuno più, dopo il primo ascolto, potrà più ascoltare. E non si potranno né condividere né salvare sul proprio device.